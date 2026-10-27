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Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

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Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
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Fenerbahçe'de geçirdiği son dönemde taraftarların tepkisini çeken ve Şubat 2026'da Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında gollerine devam ediyor. Faslı golcü, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Neftchi Fargona karşısında 90. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

  • Asya Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Neftchi Fargona'yı 90. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 2-1 yendi.
  • En-Nesyri 63. dakikada oyuna girdi ve serbest vuruştan attığı golle Al Ittihad'a Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini kazandırdı.
  • Al Ittihad puanını 4'e yükseltirken Neftchi Fargona 3 puanda kaldı; En-Nesyri bu sezon Al Ittihad formasıyla 14 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Neftchi Fargona ile karşı karşıya geldi. Istiqlol Stadyumu'nda oynanan mücadelede Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri'nin son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

63. DAKİKADA GİRDİ, 90'DA MAÇI KAZANDIRDI

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Neftchi Fargona, 17. dakikada Iskanderov'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Al Ittihad ise 34. dakikada Houssem Aouar'ın golüyle skora denge getirdi.

Mücadelenin 63. dakikasında oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 90. dakikada sahneye çıktı. Faslı santrfor, serbest vuruştan attığı golle takımını 2-1 öne geçirerek galibiyetin mimarı oldu.

AL ITTIHAD'A İLK GALİBİYETİNİ GETİRDİ

En-Nesyri'nin son dakikada attığı golle Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Suudi Arabistan temsilcisi puanını 4'e yükseltirken Neftchi Fargona 3 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DE ISLIKLANMIŞTI

2024 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 79 karşılaşmada 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Ancak Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin son döneminde beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Tribünlerden ıslıkların yükseldiği maçların ardından En-Nesyri, Şubat 2026'da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.

14 MAÇTA 8 GOL ATTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ittihad formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Suudi Arabistan temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, Neftchi Fargona karşısındaki kritik golüyle takımına üç puanı kazandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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