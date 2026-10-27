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Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

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Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi Haber Videosunu İzle
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi
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Yıllar önce yaptırdığı dolgu işleminin ardından 9 kez ameliyat geçiren Danla Bilic yeniden rahatsızlandı. “İyileştim” açıklamasından bir gün sonra sol bacağının kilitlendiğini söyleyen fenomen, evine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

  • Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, daha önce bu nedenle 9 kez ameliyat geçirdi.
  • İyileştiğini açıkladıktan bir gün sonra sol bacağı kilitlenen Bilic'e evine gelen sağlık ekipleri iğne ve serum uyguladı.
  • Bilic'in bacağına yarın ultrasonla bakılacak.

Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, evinde rahatsızlandı. Daha önce bu nedenle 9 kez ameliyat geçirdiğini açıklayan Bilic, sol bacağının aniden kilitlendiğini ve sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiğini duyurdu.

“İYİLEŞTİM” DEDİKTEN BİR GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Bir gün önce iyileştiğini söyleyen Bilic, ertesi gün yeniden rahatsızlanınca yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Sol bacağını hareket ettirmekte zorlandığını belirten fenomen, evine gelen sağlık ekiplerinin iğne ve serum uyguladığını söyledi.

Bilic, “Bir gün önce ‘İyileştim’ dedim, bir gün sonra yine patladım şakası yapmak istedim ama sol bacağım kilitlendi. İğne ve serumla yumuşacık oldum. Yarın ultrason bakılacak” ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Bilic, “Niye bana kızacak yer arıyorsunuz? Bana kızmayın bu ara ya. İyi olmasam kendime gelmesem kamera kaydını izleyip atar mıyım?” dedi.

Yaşadıklarını paylaşmasıyla ilgili konuşan Bilic, “Başkası olsa iki sezon Netflix çekerdi. Ben hiçbir şey paylaşmadım, paylaşabilirdim de” sözleriyle sürece ilişkin açıklama yaptı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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