Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen'in attığı iki golle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Ancak karşılaşmanın ardından futbolcular arasında yaşanan kavga, derbinin önüne geçti. İki takım oyuncularının birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylar, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu.

İNGİLİZ BASINI: KAOSA DÖNÜŞTÜ

İngiliz The Sun gazetesi, derbinin ardından yaşanan kavgayı öne çıkararak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin kaosa dönüştüğünü yazdı.

Haberde, Fenerbahçeli futbolcuların 2-1'lik yenilginin ardından öfkelerini sahaya yansıttığı, oyuncuların birbirleriyle boğuşarak yere düştüğü ve takım görevlilerinin olayları yatıştırmak için sahaya girdiği belirtildi.

İSPANYOLLAR: UTANÇ VERİCİ SAHNE

İspanyol Sport gazetesi, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları sert ifadelerle değerlendirdi. Gazete, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı bir başka utanç verici sahneyle sona erdi: Kavgalar, kırmızı kartlar ve sahaya polis müdahalesi" başlığını kullandı.

Haberde, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışmanın diğer futbolcuların da dahil olduğu kavgaya dönüştüğü vurgulandı.

İTALYANLAR: VAHŞİ BATI SAHNELERİ

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, derbi sonrasında yaşananları "Vahşi Batı sahneleri" sözleriyle okuyucularına aktardı. Haberde Matteo Guendouzi'nin olayların merkezinde yer aldığı, Romelu Lukaku'nun ise kavgayı yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi.

İtalyan Sport Mediaset de derbinin ardından çıkan kavgayı öne çıkararak karşılaşmayı "İstanbul derbisinde çılgınlık" başlığıyla değerlendirdi.

FRANSIZ BASINI: KAVGA DAMGASINI VURDU

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük bir kavga çıktığını yazdı. Haberde, iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan gerginliğin maçın önüne geçtiği belirtildi.

AL JAZEERA: BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

Katar merkezli Al Jazeera da İstanbul derbisinin ardından yaşanan olaylara geniş yer verdi. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktığı aktarıldı.

MARCA: OSIMHEN DERBİYİ KAZANDIRDI

İspanyol Marca gazetesi ise saha içindeki mücadeleyi ön plana çıkardı. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getirdiği belirtilirken Okan Buruk'un takımının zirvede tek başına kaldığı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardığı vurgulandı.

ALMAN BASINI: GALATASARAY HAK EDEREK KAZANDI

Alman Kicker dergisi, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettiğini yazdı. Sarı-kırmızılı takımın 90 dakika boyunca oyuna hakim olduğu belirtilen haberde, Osimhen'in iki golünün galibiyette belirleyici olduğu ifade edildi.

İTALYAN BASININDA POLİS MÜDAHALESİ ÖNE ÇIKTI

İtalyan Il Mattino gazetesi, karşılaşmayı yüksek tansiyonlu bir derbi olarak nitelendirirken maç sonunda yaşanan arbedeye dikkat çekti. Virgilio ise derbinin kavgayla sona erdiğini ve olayları yatıştırmak için polis müdahalesinin gerektiğini yazdı.

DERBİNİN SONUCU KADAR KAVGASI DA KONUŞULDU

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyeti ve Osimhen'in performansı yabancı basında övgü alırken maç sonunda yaşanan kavga birçok gazetenin manşetinde yer buldu. Özellikle futbolcuların birbirlerini yere düşürdüğü görüntüler, kırmızı kartlar ve polis müdahalesi uluslararası haberlerde öne çıktı.

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