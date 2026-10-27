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İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

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İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı
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Seray Kaya ile İdris Aybirdi hakkında çıkan ayrılık söylentilerinin ardından Aybirdi’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sevgilisinin fotoğrafını yayımlayan Aybirdi’nin bu paylaşımı, çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Başak karakterini canlandıran Seray Kaya ile İdris Aybirdi’nin ayrıldığı öne sürülmüştü. Aybirdi’nin oyuncunun fotoğrafını hesabından yayımlaması, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ VARDI

Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile ilişkisiyle konuşulan Seray Kaya hakkında bir süredir ayrılık söylentileri vardı. Kaya da bu söylentilerin ardından hesabından yaptığı paylaşımda, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” ifadelerini kullandı.

AYBİRDİ SERAY KAYA’NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çiftin ilişkisine dair merak sürerken İdris Aybirdi’den yeni bir paylaşım geldi. Aybirdi, Seray Kaya’nın fotoğrafını yayımladı. Bu hamle, ikilinin ayrılık söylentilerinin ardından barıştığı şeklinde değerlendirildi.

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