Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarırken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar derbinin önüne geçti.

DERBİ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İlk olarak Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında tartışma çıkarken ardından Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi.

İki futbolcu arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Oyuncuların birbirlerine yönelik hareketleri kameralara yansıdı.

İKİ FUTBOLCUYA DA KIRMIZI KART

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından hakem, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Derbi sonrasında yaşanan olaylar, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ARCHIE BROWN'DAN OLAY SÖZLER: KADIN GİBİ BOYNUMA BUNU YAPTI

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu söyledi.

Maç sonrası boynundaki izleri gösteren Brown, "Abdülkerim'in Guendouzi'nin saçından çektiğini gördüm ve müdahale ettim. Galatasaraylılar böyle. Kadın gibi saç çeker ve tırnak atarlar. Benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı" sözleriyle Abdülkerim'e tepki gösterdi.

BARDAKCI: VİDEOYU İZLEYİN

Öte yandan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, maç çıkışında konuyla ilgili basın mensuplarına "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." dedi.

İlgili Haberler