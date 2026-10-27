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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi... Haber Videosunu İzle
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıktı ve iki futbolcu da kırmızı kart gördü. Maç sonrası boynundaki izleri gösteren Brown, "Abdülkerim'in Guendouzi'nin saçından çektiğini gördüm ve müdahale ettim. Galatasaraylılar böyle. Kadın gibi saç çeker ve tırnak atarlar. Benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı" sözleriyle Abdülkerim'e tepki gösterdi.

  • Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya çıkardı.
  • Maç sonunda Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında çıkan kavgada hakem iki futbolcuya da şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
  • Archie Brown, Matteo Guendouzi'nin saçından çekildiğini görünce olaya müdahale ettiğini belirterek Abdülkerim Bardakcı'nın boynunu tırmaladığını gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarırken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar derbinin önüne geçti.

DERBİ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İlk olarak Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında tartışma çıkarken ardından Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi.

İki futbolcu arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Oyuncuların birbirlerine yönelik hareketleri kameralara yansıdı.

İKİ FUTBOLCUYA DA KIRMIZI KART

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından hakem, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Derbi sonrasında yaşanan olaylar, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ARCHIE BROWN'DAN OLAY SÖZLER: KADIN GİBİ BOYNUMA BUNU YAPTI

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu söyledi.

Maç sonrası boynundaki izleri gösteren Brown, "Abdülkerim'in Guendouzi'nin saçından çektiğini gördüm ve müdahale ettim. Galatasaraylılar böyle. Kadın gibi saç çeker ve tırnak atarlar. Benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı" sözleriyle Abdülkerim'e tepki gösterdi.

BARDAKCI: VİDEOYU İZLEYİN

Öte yandan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, maç çıkışında konuyla ilgili basın mensuplarına "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz." dedi.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımehmet akif cangüven:

Brown efendi kadınlar bile arkadan saldırmaz diyecekelrim bu kadar !!!

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Haber YorumlarıOnur Küçük:

Bence FB futbol takımı kapatılmalı yerine boks takımı kurulmalı.... Futbol ile alakanız kalkamis her maçta olay her maçta rakipe saldırı

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Zaten var ve Avrupa ve dünya çapında şampiyon çıkarıyor

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Haber Yorumlarıcoşkun çavuşoğlu:

iyi ki yumruk atmamış ucuz kurtulmuşsun verilmiş sadakan varmış.adam ın yaptığı sporlara bakman yeterli...deplasmanda efendilik yapamadınız.yenildiniz efendi gibi gidin.hep sertlik ve tahrik yaptınız.

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Haber YorumlarıMevlut Emre:

GS lilerin hepsi karı gibi yilarca hakemlere karilik yaptılar onlar aliskindir

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