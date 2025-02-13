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Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

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Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Muş, Aksaray ve Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava, olumsuzluklara neden olurken; eğitimde de aksamalara neden oluyor.

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte Eğitime ara verilen kentler...

MUŞ VALİLİĞİ: BİR GÜNLÜK ARA VERİYORUZ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

AKSARAY'DA EĞİTİME ARA

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN TATİL KARARI

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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