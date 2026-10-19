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Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

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Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı
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Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, Big5 Türkiye’nin ana sezonunda jüri üyesi olacak. Yürük, yarışmanın ilk sezonunda aynı koltukta oturan grup arkadaşı Gülçin Ergül’ün ardından jüri kadrosuna katıldı.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, Big5 Türkiye’nin ana sezonunda jüri üyesi olacak. Yarışmanın ilk sezonunda jüri koltuğunda Gülçin Ergül yer almıştı.

YASEMİN YÜRÜK JÜRİ KOLTUĞUNDA

Yeni bir müzik grubu kurma hayaliyle yarışmaya katılan adayları değerlendirecek jüri kadrosuna Yasemin Yürük de katıldı. Yürük, Hepsi grubundan arkadaşı Gülçin Ergül’ün de daha önce görev aldığı yarışmada bu kez jüri üyesi olarak yer alacak.

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