Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangında 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangında 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada makamları, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün çıkan yangında 4 askerin öldüğünü, 19'u ağır 39 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların tedavisi sürerken Savunma Bakanlığı yangının terör kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
Kanada makamları, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün çıkan ve 4 askerin hayatını kaybettiği yangında, 19'u ağır 39 kişinin yaralandığını bildirdi.
CBC kanalının haberine göre, Alberta Başbakanı Danielle Smith, askerlerin eğitimi sırasında dün yerel saatle 16.00 sularında çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaralı 39 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Smith, 19 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
Kanada Savunma Bakanlığı, yangının çıkış nedeninin "terör" kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün yangın çıktığı ve 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yangının çıkış nedenini araştırıyor.