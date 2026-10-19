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Limasol'da Kıbrıslı Türk genç darbedildi, topukları bıçakla kesildi

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Limasol'da 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, Kıbrıslı Rumların saldırısında ağır darbedildi ve topukları bıçakla kesildi. Saatler süren ameliyat sonrası taburcu edilen gençle ilgili soruşturmada, saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bir grup Kıbrıslı Rum, saldırdıkları 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genci ağır şekilde darbederek gencin topuklarını bıçakla kestiği kaydedildi. Saatler süren ameliyatın ardından taburcu edilen gence yönelik saldırıya dört kişinin karışmış olma ihtimali üzerinde durulurken, Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde Kıbrıslı bir Türk genci saldırıya uğradı. Rum basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin Limasol'da yaşadığı mahalleye gelen bir grup Kıbrıslı Rum tarafından darbedildiği kaydedildi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda saldırganların, genci ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinde terk ettiği belirtildi. Gencin ağır şekilde darbedildiği, topuklarının bıçakla kesildiği ve yaralı halde olay yerinde bırakıldığı ifade edildi.

Genç saatlerce ameliyatta kaldı

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, ağır yaralanması nedeniyle saatler süren bir ameliyat geçirdiği bildirildi. Cuma günü hastaneye kaldırılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi ve pazar gününden itibaren evinde istirahat etmeye başladı.

Olayın 16 Ekim Cuma günü meydana gelmesine rağmen Rum polisine şikayetin 19 Ekim Pazartesi sabahı yapıldığı belirtildi. Limasol Polis Suçları Araştırma Birimi (TAE) tarafından başlatılan soruşturmada, ilk bilgilere göre saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği üzerinden duruluyor.

Şikayetin olaydan 3 gün sonra yapılmasının nedeni henüz açıklanmazken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Av köpeği hırsızlığı iddiası saldırıya gerekçe gösterildi

Saldırının arkasında son haftalarda bölgede yaşandığı belirtilen av köpeği hırsızlıklarının bulunduğu öne sürüldü. Kıbrıslı Rum grubun, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç ile çevresindeki kişilerin söz konusu hırsızlık olayları hakkında bilgi sahibi olduklarını düşündüğü iddia edildi. Ancak gencin hırsızlık olaylarıyla herhangi bir bağlantısı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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