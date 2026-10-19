Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

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İskoçya Premiership'te Celtic ile Hearts arasında oynanan karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Geçen sezon şampiyonluk yarışında son haftada rakibini geride bırakan Celtic, bu kez Hearts'ı sahasında 7-1 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

CELTIC İLK YARIDA 5 GOL ATTI

Celtic Park'ta oynanan mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Kieran Tierney'nin golüyle öne geçti. Benjamin Nygren 10. dakikada farkı ikiye çıkarırken Callum Osmand, 36 ve 38. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı.

Hearts, 41. dakikada Laurent Mendy'nin golüyle farkı üçe indirdi. Ancak 45+1. dakikada Jamie McCart'ın kendi kalesine attığı golle Celtic soyunma odasına 5-1 üstün gitti.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

İkinci yarıya da hızlı başlayan Celtic, 50. dakikada Camilo Duran'ın golüyle farkı beşe çıkardı. Karşılaşmanın 83. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Benjamin Nygren, kendisinin ikinci, takımının yedinci golünü kaydetti. Mücadele Celtic'in 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞINI FARKLI KAZANDI

Geçen sezon Hearts ile şampiyonluk mücadelesi veren ve son haftada rakibinin önünde ipi göğüsleyen Celtic, yeni sezondaki karşılaşmada da üstünlüğünü ortaya koydu. İki takım arasındaki mücadelede atılan sekiz gol, Celtic'in farklı galibiyetine sahne oldu.

CELTIC LİDERLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

En yakın takipçisi Rangers'ın puan kaybettiği haftada Hearts karşısında farklı kazanan Celtic, dokuz maç sonunda puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Hearts ise dokuz karşılaşma sonunda 16 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada tamamladı.