Global kripto borsaları Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

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Türkiye’de kripto varlık piyasasını düzenleyen 7518 sayılı Kanun’un 2024 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurt dışı merkezli kripto para borsalarının Türkiye’deki kullanıcılara yönelik faaliyetleri yeni kurallara bağlandı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi kapsamında, yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki kişilere yönelik faaliyetleri belirli şartlara tabi tutuluyor. Türkçe internet sitesi oluşturulması, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, hizmetlerin Türkiye’ye yönelik olduğunun değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler arasında bulunuyor.

İZİNSİZ FAALİYETE 5 YILA KADAR HAPİS

Mevzuat kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

KRAKEN, BICONOMY, TAPBIT VE P2B TÜRKÇE HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Aradan geçen süreye rağmen Türkiye’de faaliyet izni bulunmayan bazı küresel kripto para borsalarının internet sitelerinde Türkçe dil desteği aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. 18 Ekim 2026 itibarıyla yapılan incelemede Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B’nin internet sitelerinde Türkçe arayüz ve kullanıcıları üyeliğe yönlendiren içeriklerin bulunduğu görüldü.

ABD merkezli Kraken, internet sitesinde Türkçe dil seçeneği sunuyor. Platformun ana sayfasında “Paranızın gücünü elinize alın” sloganı ve e-posta üzerinden kayıt alanı bulunuyor. Kraken Pro bölümünde ise kripto varlık çiftleri ile hisse senedi ve ETF işlemlerine yönelik kaldıraçlı işlem özellikleri Türkçe olarak tanıtılıyor.

Biconomy ise Türkçe arayüzünün yanı sıra yeni kullanıcılara yönelik ödül kampanyalarını öne çıkarıyor. Platformun internet sitesinde 500 USDT’ye kadar ödül ve işlem bonusu sunulurken kullanıcılar “Sadece 1 dakika sürer” ifadesiyle kayıt olmaya davet ediliyor.

Tapbit platformunun Türkçe internet sitesinde USDT ile kripto varlık ve küresel hisse senedi işlemlerine yönelik tanıtımlar bulunuyor. Ayrıca platformun menüsünde türev işlemler bölümü de yer alıyor.

P2B ise Türkçe internet sitesinde kendisini “P2B Kripto Para Borsası” olarak tanıtıyor. Ana sayfada yer alan “1 adımda kaydol” çağrısıyla ziyaretçiler üyelik oluşturmaya yönlendiriliyor.

SPK, 50'DEN FAZLA KRİPTO BORSASINA ERİŞİM ENGELİ KARARI ALDI

SPK, Aralık 2024'te yayımladığı haftalık bültenle izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen 108 internet sitesine yönelik erişim engeli süreci başlattı. Söz konusu internet sitelerinin 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturdu. Kararlara konu olan platformlar arasında HTX, CoinW, Phemex, LATOKEN, KCEX, Hotcoin, OrangeX, BTCC ve Bitunix gibi uluslararası kripto para borsaları yer aldı.

Kaynak: Haberler.com