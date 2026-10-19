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Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı

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Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı Haber Videosunu İzle
Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı
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Fransa'da protestoların şiddetlenmesiyle motosiklet ve televizyonların yağmalandığı anlar görüntülendi. İçişleri Bakanı kontrol kaybını itiraf etti. Macron, suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı. Trump ise Fransa'yı yönetilemez olarak nitelendirdi.

  • Fransa'da hafta sonu süren protestolarda göstericiler motosiklet ve televizyon gibi elektronik eşyaları yağmaladı.
  • Fransa İçişleri Bakanı, polisin bazı şehirlerde kontrolü kaybettiğini ve kentlerin savunmasız kaldığını kabul etti.
  • Hafta sonu boyunca yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı; Macron istihbarat zafiyeti yaşandığını kabul etti.

Fransa'da hafta sonu boyunca devam eden protestolarda göstericilerin motosiklet ve televizyonları yağmaladığı anlar kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı, polisin bazı şehirlerde kontrolü kaybettiğini ve kentlerin savunmasız kaldığını itiraf etti.

Olaylara ilişkin paylaşılan çarpıcı görüntülerde, siyah giyimli kişilerin gasp ettikleri motosikletlerle uzaklaştığı ve maskeli yağmacıların elektronik eşya dolu büyük kutuları taşıdığı anlar yer aldı. Anarşi ortamının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sükunet çağrılarına rağmen tırmandığı, protesto ve yağma olaylarının İtalya'nın Milano kentine de sıçradığı bildirildi.

Macron'dan Birlik Çağrısı ve İstihbarat İtirafı

Üst düzey bakanlarla gerçekleştirdiği acil durum toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Macron, birlik çağrısında bulunarak suçluların adalete teslim edilmesi için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı. Hafta sonu boyunca yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan süreçte istihbarat zafiyeti yaşandığını kabul eden Fransız lider, yaşanan bu olaylardan gerekli tüm derslerin çıkarılacağını ifade etti.

Geçim sıkıntısı, eğitim standartları ve Macron hükümetine yönelik tepkiler nedeniyle başlayan gösterilerin büyük bir kısmı barışçıl toplantılar şeklinde ilerlerken, bazı bölgelerde olaylar şiddet eylemlerine dönüştü.

Trump: "Ülke Yönetilemez Hale Geldi"

Fransa'da yaşanan kaos ortamına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri cephesinden de açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "içlerinde nefret barındıran göçmenlerin" Fransa'yı yönetilemez bir ülke haline getirdiğini iddia etti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Polise vur emrini ver bitsin bağırıp dursunlar insan hakları hukuk falan filan diye ..

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