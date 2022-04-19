Karaman Haber, Karaman Son Dakika Haberleri - Haberler

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Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 19 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri
Karaman
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:35
|Öğle
12:51
|İkindi
16:33
|Akşam
19:32
|Yatsı
20:52
|Vali
|Mehmet Alpaslan Işık
|Bld. Başkanı
|Savaş Kalaycı - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.karaman.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.karaman.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|3.709 km2
|Rakım
|1039m
|Posta Kodu
|70000
|Alan Kodu
|338
|Plaka Kodu
|70
|Koordinatı
|37.18111, 33.215
|Karaman Seçim Sonuçları
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