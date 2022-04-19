Karaman Haber, Karaman Son Dakika Haberleri - Haberler

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KARAMAN

Karaman haber, Karaman son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

Bayram, boru hırsızlarına karşı çiftçileri uyardı

Karaman - 31 Dakika Önce
Son dakika... Karaman'da ev yangını

Son dakika... Karaman'da ev yangını

Karaman - 1 Saat Önce
Ramazan ayının gönül sofrası Karaman Mahallesi'nde

Ramazan ayının gönül sofrası Karaman Mahallesi'nde

Karaman - 2 Saat Önce
Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini 'Ramazan Sokağı' ile yaşıyor

Çorum'da öğrenciler ramazanın manevi iklimini "Ramazan Sokağı" ile yaşıyor

Karaman - 2 Saat Önce
Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

Karaman - 2 Saat Önce
İzinsiz koparana, bir otomobil fiyatında ceza kesiliyor

İzinsiz koparana, bir otomobil fiyatında ceza kesiliyor

Karaman - 4 Saat Önce
Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu

Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu

Karaman - 4 Saat Önce
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 19 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 19 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - 11 Saat Önce
Karaman'da play-off maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı

Karaman'da play-off maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı

Karaman - Dün 19:16

Karaman

Nüfus194.018 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 2020°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:35 		Öğle
12:51 		İkindi
16:33 		Akşam
19:32 		Yatsı
20:52
ValiMehmet Alpaslan Işık
Bld. BaşkanıSavaş Kalaycı - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.karaman.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.karaman.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü3.709 km2
Rakım1039m
Posta Kodu70000
Alan Kodu338
Plaka Kodu70
Koordinatı37.18111, 33.215
Karaman Seçim Sonuçları
Karaman Gündemindeki Kişiler
Karaman Haber Dağılımı
Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0

Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 Bartınspor: 0

Karaman - Dün 17:31
Seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Karaman - Dün 17:01
BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI

BALATA TEMİZLEME SPREYİ YÜKLÜ KAMYON, ALEV ALEV YANDI

Karaman - Dün 16:50
Önal'dan 'Hoş geldiniz' ziyaretleri

Önal'dan 'Hoş geldiniz' ziyaretleri

Karaman - Dün 15:45
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Karaman - Dün 12:31

İzinsiz koparana, bir otomobil fiyatında ceza kesiliyor
Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Karaman - Dün 12:09
10 YAŞINDAKİ ALİ MERT'İN PARKTA VURULMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10 YAŞINDAKİ ALİ MERT'İN PARKTA VURULMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karaman - Dün 10:54
ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı

ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı

Karaman - Dün 08:33
İBB, Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıl dönümünü özel bir programla kutladı

İBB, Köy Enstitüleri'nin 82. kuruluş yıl dönümünü özel bir programla kutladı

Karaman - Dün 08:31
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 18 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 18 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - Dün 02:35
Karaman'da 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da "maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

Karaman - 17.04.2022
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 Semt 77 Yalovaspor: 80

Karaman - 17.04.2022
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Karaman - 17.04.2022
Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

Emrah Başsan: Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz

Karaman - 17.04.2022
Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Karaman - 17.04.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Karaman - 17.04.2022
Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

Karaman - 17.04.2022
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları sona erdi

Karaman - 17.04.2022
İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı

İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı

Karaman - 17.04.2022
Magandalar çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı

Magandalar çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı

Karaman - 16.04.2022
Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

Karaman - 16.04.2022
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Karaman - 16.04.2022
Gülden Karaböcek kimdir, gerçek ismi ne? Kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek kimdir?

Gülden Karaböcek kimdir, gerçek ismi ne? Kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek kimdir?

Karaman - 16.04.2022
Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı

Karaman'da yüzde 75 hibeli sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı

Karaman - 16.04.2022
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Karaman - 16.04.2022
Ayrancı Belediyesinden iftar programı

Ayrancı Belediyesinden iftar programı

Karaman - 16.04.2022
Annelerinden öğrendikleri 'mayalı ekmek' gelir kapıları oldu

Annelerinden öğrendikleri "mayalı ekmek" gelir kapıları oldu

Karaman - 16.04.2022
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 16 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 16 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - 16.04.2022
Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 2. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma TRT 1 izle!

Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 2. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma TRT 1 izle!

Karaman - 15.04.2022
Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hikmet Karaman-Bülent Korkmaz

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hikmet Karaman-Bülent Korkmaz

Karaman - 15.04.2022
SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

SPOR Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Karaman - 15.04.2022
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Karaman - 15.04.2022
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Karaman - 15.04.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak'

Bakan Karaismailoğlu: "Eğiste Viyadüğü, ülkemizin tarihine geçecek ve simge yapılarımızdan biri olacak"

Karaman - 15.04.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AKDENİZ İLE İÇ ANADOLU'YU BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AKDENİZ İLE İÇ ANADOLU'YU BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ

Karaman - 15.04.2022
Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Karaman - 15.04.2022
Karaman'da üniversite öğrencilerine kıyafet yardımı

Karaman'da üniversite öğrencilerine kıyafet yardımı

Karaman - 15.04.2022
Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman - 15.04.2022
Kepez Belediyespor'un şampiyonluk iftarı

Kepez Belediyespor'un şampiyonluk iftarı

Karaman - 15.04.2022
Miniklerle renkli 1 hafta

Miniklerle renkli 1 hafta

Karaman - 15.04.2022
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 15 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 15 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - 15.04.2022
15 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 15 Nisan'da ne oldu? 15 Nisan ne günü? 15 Nisan'da doğan ünlüler!

15 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 15 Nisan'da ne oldu? 15 Nisan ne günü? 15 Nisan'da doğan ünlüler!

Karaman - 14.04.2022
Kayserispor, Rizespor maçına hazır

Kayserispor, Rizespor maçına hazır

Karaman - 14.04.2022
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Karaman - 14.04.2022
Karaman'da çıkan hortum tonlarca ağırlığındaki çatıyı uçurdu, patoz makinesini devirdi

Karaman'da çıkan hortum tonlarca ağırlığındaki çatıyı uçurdu, patoz makinesini devirdi

Karaman - 14.04.2022
Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler

Karaman Valisi Işık'tan ziyaretler

Karaman - 14.04.2022
Genç Voleybolcular Gelişim Kampında Buluştu

Genç Voleybolcular Gelişim Kampında Buluştu

Karaman - 14.04.2022
Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Karaman - 14.04.2022
Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi

Son dakika... Başyayla'da şehit ailelerine kaymakamlık tarafından iftar yemeği verildi

Karaman - 14.04.2022
Yıldız Holding'den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

Yıldız Holding'den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

Karaman - 14.04.2022
Döşemealtı'nda 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası

Döşemealtı'nda 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası

Karaman - 14.04.2022
ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ

ANKARA-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILIN SONUNA DOĞRU ANKARA- SİVAS YHT HATTINI HİZMETE AÇACAĞIZ

Karaman - 14.04.2022
Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Bakımevi işçileri ile sahurda bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Bakımevi işçileri ile sahurda bir araya geldi

Karaman - 14.04.2022
Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu

Hindistan'da elma üretimi için Türk-Hint ortak girişimi kuruldu

Karaman - 14.04.2022
AYDIN VALİSİ AKSOY MÜZEDEKİ 80 BİN ESER İNCELENDİ, HERHANGİ BİR SORUN YOK

AYDIN VALİSİ AKSOY MÜZEDEKİ 80 BİN ESER İNCELENDİ, HERHANGİ BİR SORUN YOK

Karaman - 14.04.2022
Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

Karaman - 13.04.2022
Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Karaman - 13.04.2022
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Çay İhtisas Kütüphanesi kuruldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Çay İhtisas Kütüphanesi kuruldu

Karaman - 13.04.2022
TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

TÜRKİYE'NİN İLK 'ÇAY KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

Karaman - 13.04.2022
Karaman'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiye ev hapsi

Karaman'da suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiye ev hapsi

Karaman - 13.04.2022
Enduro motor sporcuları 744. Türk Dil Bayramı'nda Ermenek'te buluşacak

Enduro motor sporcuları 744. Türk Dil Bayramı'nda Ermenek'te buluşacak

Karaman - 13.04.2022
Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Karaman - 13.04.2022
Karşıyaka Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenledi

Karşıyaka Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenledi

Karaman - 13.04.2022
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - 'Kürtün Araköy ekmeği' bir asırlık ekşi mayadan üretiliyor

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - "Kürtün Araköy ekmeği" bir asırlık ekşi mayadan üretiliyor

Karaman - 13.04.2022
SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Karaman - 13.04.2022
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 13 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 13 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - 13.04.2022
Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Karaman - 13.04.2022
Yaralandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi

Yaralandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi

Karaman - 13.04.2022
Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

Karaman - 13.04.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

Karaman - 12.04.2022
Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

Karaman'da şiddetli fırtına çardağın çatısını uçurdu

Karaman - 12.04.2022
Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Karaman'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Karaman - 12.04.2022
'Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış' diyerek dolandırmak istediler

'Hırsızlar çaldıkları altın ve paraları evinize saklamış' diyerek dolandırmak istediler

Karaman - 12.04.2022
CHP'de üye sayısını artırmak için 'İç Anadolu Masası' kuruldu

CHP'de üye sayısını artırmak için "İç Anadolu Masası" kuruldu

Karaman - 12.04.2022
Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

Muhtar, mahallelinin Ramazan hamurunu yoğurdu

Karaman - 12.04.2022
Korunan alanları birbirine bağlayacak ekolojik koridorlar haritalandırılacak

Korunan alanları birbirine bağlayacak ekolojik koridorlar haritalandırılacak

Karaman - 12.04.2022
Akıllı cihazların pil ömrünü yüzde 60 artıracak teknoloji geliştirildi

Akıllı cihazların pil ömrünü yüzde 60 artıracak teknoloji geliştirildi

Karaman - 12.04.2022
Yaralandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi

Yaralandı, işkence gördü, uçarak hayvan hastanesine geldi

Karaman - 12.04.2022
Karaman deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 12 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Karaman deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 12 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Karaman - 12.04.2022
Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 12 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 12 Nisan 2022 Karaman bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Karaman - 12.04.2022
Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Karaman - 12.04.2022
Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Karaman - 11.04.2022
'Projem KOP ile Hayat Buluyor' projesi tanıtıldı

"Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı

Karaman - 11.04.2022
Karaman'da hava sıcaklığı arttı

Karaman'da hava sıcaklığı arttı

Karaman - 11.04.2022
İKEV Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

İKEV Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Karaman - 11.04.2022
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 sezon kalabildi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 sezon kalabildi

Karaman - 11.04.2022
Üniversite öğrencilerinden polislere çiçekli pastalı sürpriz

Üniversite öğrencilerinden polislere çiçekli pastalı sürpriz

Karaman - 11.04.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Karaman - 10.04.2022
Karaman yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 10 Nisan 2022 Karaman namaz vakitleri!

Karaman yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 10 Nisan 2022 Karaman namaz vakitleri!

Karaman - 10.04.2022
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

Karaman - 10.04.2022
Yeni Malatyaspor küme düştü mü? Kaç takım küme düşecek?

Yeni Malatyaspor küme düştü mü? Kaç takım küme düşecek?

Karaman - 10.04.2022
Karaman, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve 8.924 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Şehirde İç Anadolu Bölgesi’nin iklimi görülüyor. Yunus Emre, Şeyh Edebali, Kazım Karabekir, Mevlana gibi Türk büyüklerinin yetiştiği şehir, mağara, yeraltı şehirleri, inanç merkezleriyle ünlüdür. Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Merkez ve Sarıveliler olmak üzere altı tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Karaman haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Karaman son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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