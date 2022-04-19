Karaman Haber, Karaman Son Dakika Haberleri - Haberler

Karaman 194.018 (2018 itibarıyla) 194.018 20° 20° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:35 Öğle

12:51 İkindi

16:33 Akşam

19:32 Yatsı

20:52 Vali Mehmet Alpaslan Işık Bld. Başkanı Savaş Kalaycı - (MHP) Valilik Sitesi http://www.karaman.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.karaman.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 3.709 km2 Rakım 1039m Posta Kodu 70000 Alan Kodu 338 Plaka Kodu 70 Koordinatı 37.18111, 33.215 Karaman Seçim Sonuçları

Karaman, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve 8.924 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Şehirde İç Anadolu Bölgesi’nin iklimi görülüyor. Yunus Emre, Şeyh Edebali, Kazım Karabekir, Mevlana gibi Türk büyüklerinin yetiştiği şehir, mağara, yeraltı şehirleri, inanç merkezleriyle ünlüdür. Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Merkez ve Sarıveliler olmak üzere altı tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Karaman haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Karaman son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.