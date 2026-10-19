Konya Akören'de koca, 4 aylık eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, intihara kalkıştı

Konya Akören'de koca, 4 aylık eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, intihara kalkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Akören'de dün saat 20.00 sıralarında çıkan tartışmada 32 yaşındaki koca, 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü. Aynı silahla intihara kalkışan koca hastanede tedaviye alınırken, eşinin cesedi otopsi için morga götürüldü.
KONYA'nın Akören ilçesinde Murat Altınboğa (32), tartıştığı 4 aylık eşi Melek Altınboğa'yı (30) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Yaralanan Altınboğa, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Akören ilçesi Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Murat Altınboğa ile 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi eşi Melek Altınboğa arasında evlerinde tartışma çıktı. Altınboğa, tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle eşine ateş edip öldürdü. Altınboğa, aynı silahla kendini başından vurup intihara kalkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Murat Altınboğa'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Melek Altınboğa'nın cesedi ise otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.