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Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

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Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi
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İstanbul’daki konserinde sahneye kalem atılan rapçi Motive, şarkısını durdurup seyirciye tepki gösterdi. Kalemi geri fırlatan sanatçı, güvenlik görevlilerine “Alın onu dışarı” diye seslendi.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Motive, sahneye kalem atan seyirciye tepki gösterdi. Şarkısını durduran rapçi, kalemi geri fırlatıp güvenlik görevlilerine seyircinin dışarı çıkarılmasını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

SAHNEDE GERGİN ANLAR

İstanbul’daki Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Motive’nin performansı sırasında bir seyirci sahneye kalem fırlattı. Kalemi eline alan rapçi, “Kim attı bunu?” diyerek şarkısını durdurdu ve kalemi atan kişiyi kalabalık arasında işaret etti.

Seyirciye tepki gösteren Motive, kalemi geri fırlattı. Ardından güvenlik görevlilerine dönüp “Alın onu dışarı” talimatını verdi. Konserde yaşananlar izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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