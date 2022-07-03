Erzincan Haber, Erzincan Son Dakika Haberleri - Haberler

Erzincan 236.034 (2019 itibarıyla) 236.034 29° 29° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

02:59 Öğle

12:31 İkindi

16:28 Akşam

20:01 Yatsı

21:46 Vali Mehmet Makas Bld. Başkanı Bekir Aksun - (MHP) Valilik Sitesi http://www.erzincan.gov.tr/ Belediye Sitesi https://erzincan.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 9 Yüzölçümü 12 km2 Rakım 1185m Posta Kodu 24000 Alan Kodu 446 Plaka Kodu 24 Koordinatı 39.73919, 39.49015 Erzincan Seçim Sonuçları

Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat kısmında yer alıyor. 11.746 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunup Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliğinde kalmıştır. Malazgirt Zaferiyle Türk- Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Şehir çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşar. Erzincan’ın ilçeleri; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Merkez, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü’dür. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Erzincan haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Erzincan son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.