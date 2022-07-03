Erzincan Haber, Erzincan Son Dakika Haberleri - Haberler

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ERZİNCAN

Erzincan haber, Erzincan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

Erzincan - Dün 23:53
Koyunlara pusu kuran kurtların zekası hayran bıraktı! Taktikleri defalarca izlendi

Koyunlara pusu kuran kurtların zekası hayran bıraktı! Taktikleri defalarca izlendi

Erzincan - Dün 18:12
GÖRME ENGELLİ MİLLİ DAĞCI TURHAN'DAN 517 BASAMAKLI PARKURA BAŞARILI TIRMANIŞ

GÖRME ENGELLİ MİLLİ DAĞCI TURHAN'DAN 517 BASAMAKLI PARKURA BAŞARILI TIRMANIŞ

Erzincan - Dün 15:29
Görme engelli Türk dağcı Turhan, Viea Ferrata'ya tırmandı

Görme engelli Türk dağcı Turhan, Viea Ferrata'ya tırmandı

Erzincan - Dün 11:46
İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan - Dün 11:30
Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzincan - Dün 11:18
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Erzincan - Dün 11:02
Macera dolu Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği

Macera dolu Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği

Erzincan - Dün 10:50
Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı

Erzincan - 02.07.2022

Erzincan

Nüfus236.034 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2929°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
02:59 		Öğle
12:31 		İkindi
16:28 		Akşam
20:01 		Yatsı
21:46
ValiMehmet Makas
Bld. BaşkanıBekir Aksun - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.erzincan.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://erzincan.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı9
Yüzölçümü12 km2
Rakım1185m
Posta Kodu24000
Alan Kodu446
Plaka Kodu24
Koordinatı39.73919, 39.49015
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Gündemindeki Kişiler
Erzincan Haber Dağılımı
Erzincan'dan tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Erzincan'dan tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Erzincan - 02.07.2022
Erzincanlılar Mustafa Yıldızdoğan konseriyle coştu

Erzincanlılar Mustafa Yıldızdoğan konseriyle coştu

Erzincan - 02.07.2022
Çağrılara kulak verip teslim olan örgüt mensupları aileleriyle buluştu

Çağrılara kulak verip teslim olan örgüt mensupları aileleriyle buluştu

Erzincan - 02.07.2022
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri

Erzincan - 02.07.2022
DENİZ OLMAYAN DOĞU'DA HAVUZUN CANKURTARAN KIZLARI

DENİZ OLMAYAN DOĞU'DA HAVUZUN CANKURTARAN KIZLARI

Erzincan - 02.07.2022

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
43'ÜNCÜ KEMALİYE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE DOĞA SPORLARI ŞENLİKLERİ BAŞLADI

43'ÜNCÜ KEMALİYE ULUSLARARASI KÜLTÜR VE DOĞA SPORLARI ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Erzincan - 01.07.2022
Milletvekili Karaman'dan İliç'teki altın madeniyle ilgili açıklama

Milletvekili Karaman'dan İliç'teki altın madeniyle ilgili açıklama

Erzincan - 01.07.2022
Evlat nöbetindeki 2 anne daha çocuğuna kavuştu! Yavrusuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi

Evlat nöbetindeki 2 anne daha çocuğuna kavuştu! Yavrusuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi

Erzincan - 01.07.2022
2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu

2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu

Erzincan - 01.07.2022
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

Erzincan - 01.07.2022
Aileler evlatlarına sesleniyor, PKK'da çözülmeler devam ediyor

Aileler evlatlarına sesleniyor, PKK'da çözülmeler devam ediyor

Erzincan - 01.07.2022
İl Kültür ve Turizm Müdürü Demirdağ, 'Elazığ'ın önemli bir turizm potansiyeli var'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Demirdağ, "Elazığ'ın önemli bir turizm potansiyeli var"

Erzincan - 01.07.2022
Rüzgar engeline rağmen yarasa atlayışı yapan Avusturalyalı sporcular nefesleri kesti

Rüzgar engeline rağmen yarasa atlayışı yapan Avusturalyalı sporcular nefesleri kesti

Erzincan - 01.07.2022
Wingsuit sporcuları 'yarasa atlayışı' için Kemaliye'de

Wingsuit sporcuları "yarasa atlayışı" için Kemaliye'de

Erzincan - 01.07.2022
Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya serveti! Kaç yaşında, nereli? Hamdi Ulukaya hayatı!

Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya serveti! Kaç yaşında, nereli? Hamdi Ulukaya hayatı!

Erzincan - 01.07.2022
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı

Erzincan - 01.07.2022
Başkan Yazıcı Hemşehri Dernekleri'nin pikniklerine katılıp halay çekti

Başkan Yazıcı Hemşehri Dernekleri'nin pikniklerine katılıp halay çekti

Erzincan - 01.07.2022
Kemaliye'nin macera dolu şenlikleri başladı

Kemaliye'nin macera dolu şenlikleri başladı

Erzincan - 01.07.2022
Mangal kömürü yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Mangal kömürü yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Erzincan - 01.07.2022
Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzincan - 01.07.2022
Erzincan Lise Taban Puanları 2022: Erzincan Lise Kontenjanları! Erzincan'daki liseler ve puanları! Erzincan lise yüzdelik dilimleri!

Erzincan Lise Taban Puanları 2022: Erzincan Lise Kontenjanları! Erzincan'daki liseler ve puanları! Erzincan lise yüzdelik dilimleri!

Erzincan - 01.07.2022
'Samsak Döveci' şarkısını bu kez çocuklar seslendirdi

"Samsak Döveci" şarkısını bu kez çocuklar seslendirdi

Erzincan - 30.06.2022
Malatya Çevre Platformu'ndan Erzincan İliç'teki Maden İşletmesine Protesto

Malatya Çevre Platformu'ndan Erzincan İliç'teki Maden İşletmesine Protesto

Erzincan - 30.06.2022
Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Refahiye'ye gelişinin 103'ncü yıl dönümü kutlandı

Erzincan - 30.06.2022
Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

Erzincan - 30.06.2022
Çocuklar tren raylarında resmettikleri hayallerini ağaç dallarında sergiliyor

Çocuklar tren raylarında resmettikleri hayallerini ağaç dallarında sergiliyor

Erzincan - 30.06.2022
'Samsak Döveci' şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi

"Samsak Döveci" şarkısıyla zirve yapan Elif Buse Doğan şarkılarını sahnede çocuklarla söyledi

Erzincan - 30.06.2022
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan - 30.06.2022
Teşvikli yatırımlar istihdam kapısı oldu

Teşvikli yatırımlar istihdam kapısı oldu

Erzincan - 30.06.2022
Seyir halindeki otomobil yanarak pert oldu

Seyir halindeki otomobil yanarak pert oldu

Erzincan - 30.06.2022
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ziyaretlerde bulundu

Erzincan - 29.06.2022
Zabıtadan denetim

Zabıtadan denetim

Erzincan - 29.06.2022
Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir

Akşener: Bu İmza, Maalesef Ülkemizin Çıkarlarıyla Bağdaşmayan Bir Tavizdir

Erzincan - 29.06.2022
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

Erzincan - 29.06.2022
CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi

CHP'li Sarıbal, Erzincan'daki maden işletmesinin üretiminin durdurulmasını istedi

Erzincan - 29.06.2022
'Via Ferrata' parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu

"Via Ferrata" parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu

Erzincan - 29.06.2022
Son dakika haberleri... Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunun 11 şüphelisi adliyede

Son dakika haberleri... Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunun 11 şüphelisi adliyede

Erzincan - 29.06.2022
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzincan - 29.06.2022
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşmasına Akşener'den ilk yorum: Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir

Erzincan - 29.06.2022
Tunceli'de bitki envanteri çıkarılıyor

Tunceli'de bitki envanteri çıkarılıyor

Erzincan - 29.06.2022
Düzensiz göçle mücadele dâhilinde 6'ıncı huzur operasyonu gerçekleştirildi

Düzensiz göçle mücadele dâhilinde 6'ıncı huzur operasyonu gerçekleştirildi

Erzincan - 29.06.2022
Siyanür bu kez İliç'te sızdı | 'Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!'

Siyanür bu kez İliç'te sızdı | "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!"

Erzincan - 29.06.2022
Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

Erzincan - 29.06.2022
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

Erzincan - 28.06.2022
CHP'li Ali Öztunç TBMM'de, İliç'teki Siyanür Sızıntısına Tepki Gösterdi: 'Bu Türkiye'nin Çernobili'dir'

CHP'li Ali Öztunç TBMM'de, İliç'teki Siyanür Sızıntısına Tepki Gösterdi: "Bu Türkiye'nin Çernobili'dir"

Erzincan - 28.06.2022
Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Erzincan'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Erzincan - 28.06.2022
Doç. Dr. Yeniocak: Siyanürden zarar görenler tazminat davası açabilir

Doç. Dr. Yeniocak: Siyanürden zarar görenler tazminat davası açabilir

Erzincan - 28.06.2022
Erzincan'daki Siyanür Sızıntısıyla İlgili Çevre Bakanlığı ve Şirket Yöneticilerine Suç Duyurusu

Erzincan'daki Siyanür Sızıntısıyla İlgili Çevre Bakanlığı ve Şirket Yöneticilerine Suç Duyurusu

Erzincan - 28.06.2022
Travmatik olaylar psikolojik dayanıklılığı artırıyor

Travmatik olaylar psikolojik dayanıklılığı artırıyor

Erzincan - 28.06.2022
Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu

Türk Telekom'un millî badmintoncuları Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu

Erzincan - 28.06.2022
Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

Erzincanlılar Mary Jane ile coştu

Erzincan - 28.06.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Erzincan - 28.06.2022
27 Haziran 2022 Haberleri

27 Haziran 2022 Haberleri

Erzincan - 28.06.2022
Nazlıcan İnci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Badminton oyuncusu Nazlıcan İnci kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Nazlıcan İnci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Badminton oyuncusu Nazlıcan İnci kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Erzincan - 27.06.2022
AFAD Başkanı Sezer: '235 vatandaşımız tahliye edildi'

AFAD Başkanı Sezer: "235 vatandaşımız tahliye edildi"

Erzincan - 27.06.2022
16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanan altın madeninin faaliyeti geçici süreyle durduruldu

Erzincan - 27.06.2022
Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu

Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu

Erzincan - 27.06.2022
Ali Öztunç: 'Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz'

Ali Öztunç: "Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz"

Erzincan - 27.06.2022
Erzincan İliç altın madeni kimin? Erzincan İliç altın madeni faaliyeti neden durduruldu?

Erzincan İliç altın madeni kimin? Erzincan İliç altın madeni faaliyeti neden durduruldu?

Erzincan - 27.06.2022
Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

Erzincan - 27.06.2022
Son Dakika! Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu

Son Dakika! Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu

Erzincan - 27.06.2022
İl olması gündeme gelen Erbaa'da heyecanlı bekleyiş sürüyor! Binlerce paylaşım yapıldı

İl olması gündeme gelen Erbaa'da heyecanlı bekleyiş sürüyor! Binlerce paylaşım yapıldı

Erzincan - 27.06.2022
CHP Milletvekilleri İliç'teki Siyanür Sızıntısı İçin Meclis'te Genel Görüşme İstedi: 'Tbmm'nin Meseleye Kayıtsız Kalması Beklenemez'

CHP Milletvekilleri İliç'teki Siyanür Sızıntısı İçin Meclis'te Genel Görüşme İstedi: "Tbmm'nin Meseleye Kayıtsız Kalması Beklenemez"

Erzincan - 27.06.2022
Mustafa Yeneroğlu, Erzincan'daki Siyanür Sızıntısını Meclis Gündemine Taşıdı

Mustafa Yeneroğlu, Erzincan'daki Siyanür Sızıntısını Meclis Gündemine Taşıdı

Erzincan - 27.06.2022
Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: 'Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo'

Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: "Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo"

Erzincan - 27.06.2022
Meral Danış Beştaş: 'İktidarın İflasından Sonra Konkordato İlanına Az Kaldı'

Meral Danış Beştaş: "İktidarın İflasından Sonra Konkordato İlanına Az Kaldı"

Erzincan - 27.06.2022
Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı

Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı

Erzincan - 27.06.2022
615 ve 545 yıllık meşeler 'anıt ağaç' olarak korumaya alınacak

615 ve 545 yıllık meşeler "anıt ağaç" olarak korumaya alınacak

Erzincan - 27.06.2022
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a: 'İliç'te Kimyasal Sızıntıya Sebep Olan Firmaya Faaliyetten Men Cezası Uygulanacak Mı?'

Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a: "İliç'te Kimyasal Sızıntıya Sebep Olan Firmaya Faaliyetten Men Cezası Uygulanacak Mı?"

Erzincan - 27.06.2022
Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!

Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı, nereli? Recep Yazıcıoğlu biyografisi!

Erzincan - 27.06.2022
Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

Erzincan - 27.06.2022
Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

Erzincan - 27.06.2022
Son dakika: Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika: Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan - 27.06.2022
Erzincan Cem Adrian ile şenlendi

Erzincan Cem Adrian ile şenlendi

Erzincan - 27.06.2022
Erzincan'da Cem Adrian rüzgarı esti

Erzincan'da Cem Adrian rüzgarı esti

Erzincan - 27.06.2022
27 Haziran 2022 Erzincan hava durumu nasıl? Meteoroloji Erzincan bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

27 Haziran 2022 Erzincan hava durumu nasıl? Meteoroloji Erzincan bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Erzincan - 27.06.2022
Davutoğlu: Fırat'ı, Suyumuzu, Toprağımızı Siyanürle Zehirlediler; İktidar Seyrediyor

Davutoğlu: Fırat'ı, Suyumuzu, Toprağımızı Siyanürle Zehirlediler; İktidar Seyrediyor

Erzincan - 26.06.2022
Barodan 'İş Hukuku Uygulamaları' konulu seminer

Barodan "İş Hukuku Uygulamaları" konulu seminer

Erzincan - 26.06.2022
Bakan Yardımcısı Aksu: 'Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız'

Bakan Yardımcısı Aksu: "Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız"

Erzincan - 26.06.2022
Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde (2)

Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde (2)

Erzincan - 26.06.2022
Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzincan - 26.06.2022
Bilal Erdoğan:  Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde

Bilal Erdoğan:  Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde

Erzincan - 26.06.2022
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

Erzincan - 26.06.2022
Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

Erzincan - 26.06.2022
Bilal Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katıldı

Bilal Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katıldı

Erzincan - 26.06.2022
Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları Erzincan'da başladı

Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları Erzincan'da başladı

Erzincan - 25.06.2022
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı

Erzincan - 25.06.2022
Ümit Özdağ'ın 'Türk Çernobil'i' olarak nitelendirdiği faciaya neden olan şirkete 16 milyon lira ceza kesildi

Ümit Özdağ'ın "Türk Çernobil'i" olarak nitelendirdiği faciaya neden olan şirkete 16 milyon lira ceza kesildi

Erzincan - 25.06.2022
Maden şirketinin borularından 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı! Ümit Özdağ 'Acil Durum' çağrısı yaptı

Maden şirketinin borularından 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı! Ümit Özdağ "Acil Durum" çağrısı yaptı

Erzincan - 24.06.2022
Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği

Erzincan'da, Karasu Nehri'nde 'siyanür' paniği

Erzincan - 24.06.2022
Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor

Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor

Erzincan - 24.06.2022
Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat kısmında yer alıyor. 11.746 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunup Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliğinde kalmıştır. Malazgirt Zaferiyle Türk- Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Şehir çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşar. Erzincan’ın ilçeleri; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Merkez, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü’dür. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Erzincan haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Erzincan son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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