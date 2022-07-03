Erzincan Haber, Erzincan Son Dakika Haberleri - Haberler

ERZİNCAN
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Erzincan
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|İmsak
02:59
|Öğle
12:31
|İkindi
16:28
|Akşam
20:01
|Yatsı
21:46
|Vali
|Mehmet Makas
|Bld. Başkanı
|Bekir Aksun - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.erzincan.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://erzincan.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|9
|Yüzölçümü
|12 km2
|Rakım
|1185m
|Posta Kodu
|24000
|Alan Kodu
|446
|Plaka Kodu
|24
|Koordinatı
|39.73919, 39.49015
|Erzincan Seçim Sonuçları
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