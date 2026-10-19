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‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

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Süper Dadı programında kardeşine attığı tokatla tanınan Buğra Yasin Aydın, yıllar sonra Eser Yenenler’in programında ortaya çıktı. E-ticaretle uğraştığını anlatan Buğra’nın kardeşinin bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

“Süper Dadı” programında kardeşine attığı tokatla hafızalara kazınan Buğra Yasin Aydın, yıllar sonra Eser Yenenler’in YouTube programı “İtiraf Et”e konuk oldu. Seyircilerin arasından mikrofonu alarak kendisini “Bir dönem interneti kasıp kavuran Buğra” diye tanıtan genç isim, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Buğra, çocukken yer aldığı programın üzerinden yaklaşık 12 yıl geçtiğini söyledi. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen genç ismin son hali merak uyandırırken, kardeşinin ne yaptığı da programdaki sohbet sırasında konuşuldu.

KARDEŞİNİ DÖVDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Eser Yenenler’in “Kardeşini dövüyordun değil mi?” sorusuna “Tabii” yanıtını veren Buğra, internette kendisine takılan “Allahsız Buğra” lakabından da söz etti. Bu lakabın kulaktan kulağa yayıldığını belirten genç isim, “Aslında öyle bir durum yok” dedi.

Okulda kavga edip etmediği sorulan Buğra, “Herkes gibi normal olarak kavga ediyordum” ifadelerini kullandı. Programda “Buraya eğlenmek için geldik” diyerek stüdyodakileri güldüren Buğra, çocukluk dönemindeki görüntüleriyle yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

BUĞRA E-TİCARETLE, KARDEŞİ OTELDE ÇALIŞIYOR

Programda Buğra’nın bugün ne iş yaptığı da merak konusu oldu. Genç isim, e-ticaretle uğraştığını ve yurt dışından getirdiği ürünleri Türkiye’de sattığını anlattı.

Buğra’nın yıllar önce tokat attığı kardeşinin ise bir otelde garson olarak çalıştığı belirtildi. Kardeşlerin yıllar içindeki hayatları ve Buğra’nın son hali sosyal medyada ilgi gördü.

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