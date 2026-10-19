Adana'da patenli genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutunup ilerledi

Adana'da patenli genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutunup ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesinde Kasım Gülek Bulvarı'nda patenle ilerleyen genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutunarak bir süre yol aldı. Sürücünün farklı yöne dönüş yapması üzerine aracı bırakan genç kızın o anları, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
ADANA'da patenli gencin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği anlar, kameraya yansıdı.
Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda patenle ilerleyen genç kız, hafif ticari aracın arkasına tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen patenli, sürücünün farklı yöne dönüş yapması üzerine aracı bıraktı. Tehlikeli anlar, trafikteki başka bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı