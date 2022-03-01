VALORANT 4.04 Yama Notları

Bu aslında VALORANT 4. Bölüm 2. Kısım'da odaklanacağımız düzenleme çalışmalarının başlangıcı. Değişikliklere söz verdiğimiz Yoru yenilemesi, Kontrol Uzmanı rolünün yeniden şekillendirilmesi ve Icebox'taki düzenlemelerle (Ascent güncellemesini kaçırmayın) başladık.

Değişikliklerin tamamı aşağıda sıralanmış olsa da Kontrol Uzmanı ajanlara ve Icebox'a yönelik güncellemelerin ardındaki değişiklikleri ve hedeflerimizi ayrıntılarıyla paylaşacağımız iki özel geliştirici makalesi de yayınlayacağız.

Topluluk Savaş Bileti'ne ve yeni kaplama setine göz atmak için 2. Kısım'daki Yenilikler makalemize bakabilirsiniz.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

GENEL

Hedeflenen zeminlere yetenek yerleştirme sistemi geliştirildi. Bu güncellemeyle birlikte dar alanlarda yetenek yerleştirebilecek geçerli bir yer bulmak kolaylaşacak. Bundan etkilenecek yetenekler şunlar:

Omen'ın Gizli Adım yeteneği

Viper'ın İni yeteneği

Chamber'ın Kartvizit ve Buluşma yetenekleri

Tüm Killjoy yetenekleri

Yoru'nun Çatkapı yeteneği

Sage'in Bariyer Küresi yeteneği

OMEN

VALORANT'ın stratejik çeşitliliği geliştikçe Omen kendine metada bir yer bulmakta zorlanmaya başladı. Birçoğunuz Omen'ın oynanış döngüsünden keyif alsa da yüksek kademelerdeki oyunlarda bu ajanı seçmenin giderek daha zor bir karar haline geldiğini fark etmişsinizdir. Karanlık Örtü'ye yaptığımız zayıflatmaları geri alıp çatışmaya odaklı yeteneklerini biraz daha keskinleştirerek ajanın Kontrol Uzmanı olarak güvenilirliğini arttırmak istiyoruz.

Karanlık Örtü

Bekleme süresi azaldı: 40 sn >>>30 sn

Bedeli arttı: 100 >>>150

Atış hızı arttı: 2800 >>>6400

Gizli Adım

Bedeli azaldı: 150 >>>100

Işınlanma öncesi gecikme azaldı: 1 sn >>>0,7 sn

Paranoya

İleride belirme özelliğine mesafe aralığı eklendi. Böylece Omen'ın dibinde duran oyuncular hasar almayacak.

BRIMSTONE

Brimstone genel itibarıyla güzel bir noktada olsa da kendini göstereceğine inandığımız senaryolarda çok iyi bir performans sergileyemiyordu. Dumanlı Hava Sahası'nı ve Kuvvet İşareti'nin çok yönlülüğünü etkileyen kısıtlamalar onun elini kolunu bağlıyordu. Bu değişiklikler ışığında Brimstone'un harita havuzunun yeterli bir bölümünde rekabetçi bir seçenek olacağını umuyoruz.

Dumanlı Hava Sahası

Etkinleşme süresi azaldı: 2 sn >>>1 sn

Etki yarıçapı arttı: 5000 >>>5500

Duman kubbesinin yüksekliği diğer Kontrol Uzmanlarınınkilerle eşitlendi.

Kuvvet İşareti

Artık Seri Ateş'in yanı sıra fazladan %15 hız takviyesi de veriyor.

ASTRA

Astra'nın oynanış tarzlarında ustalaşmanızla birlikte ajan hem organize hem de yüksek MMR değeri gerektiren oyunlarda baskıcı bir güce dönüştü. Güçlerini taklit ettiği Brimstone ve Omen'ı gölgede bıraktı çünkü Astra'nın tüm haritayı kapsayan yeteneklerine yetişemediler. Diğer Kontrol Uzmanlarına yer açmak için daha belirgin göreceli zayıf noktalar oluşturmak için çalışıyoruz. Astra'nın yaptığı her hamlenin önemini arttırmak adına ilk olarak genel yetenek çıktısını azalttık ve yeteneklerinin bekleme süresini arttırdık. Ayrıca, fırsattan istifade ederek geç kaldığını düşündüğümüz yaşam kalitesi güncellemelerini ve hata düzeltmelerini de yapıyoruz.

Yıldızlar

Maksimum yıldız sayısı azaldı: 5 >>>4

Yıldızı geri alırken bekleme süresi arttı: 14 >>>25

Astra artık yerleştirmiş olduğu yıldızları satın alma evresinde eline alıp yetenek yüklerini iade ederek kredi kazanabilir.

Haritaların en uzak köşelerine yıldız yerleştirebilmesine imkan tanımak için yıldız yerleştirilebilecek maksimum uzaklık arttı: 10000 >>>30000

Çekim Alanı

Bekleme süresi arttı: 25 >>>45

Çekim Alanı'nın büyüklüğü azaldı: 525 >>>475

Çekim Alanı artık tamamen altında duran kimseyi etkilemeyecek.

Nova Darbesi

Bekleme süresi arttı: 25 >>>45

Nova Darbesi artık tamamen altında duran kimseyi etkilemeyecek.

Yıldız Bulutu

Bekleme süresi arttı: 14 >>>25

Yıldız Bulutu'nun bekleme süreleri artık anlık değil sıralı olarak ilerleyecek.

Yıldız Bulutu'nun büyüklüğü arttı: 410 >>>475

Astral Yolcu

Astral Yolcu halindeyken sinyaller artık Astra'nın göremeyeceği harita yapıları tarafından engellenmeyecek.

Astral Yolcu halindeyken Astra'nın sahip olduğu hedef çemberinin sayısı bire düşürüldü ve böylece diğer yeteneklerinin kapsamıyla uyumlu hale geldi.

Farklı harita konumlarını hedeflerken Astra'nın çemberi rasgele yok olmayacak.

Astra'nın Astral Yolcu haline geçerken veya normal haline dönerken ekranını kaplayan arayüzün hızı arttırıldı.

Yıldızların Astra'nın yerleştirdiği konumun biraz üstünde belirmesine sebep olan hata giderildi.

VIPER

Viper'ın kadrodaki Kontrol Uzmanı/Gözcü karışımı rolünü çok seviyoruz. Fakat getirdiğimiz güçlendirmeler ve haritalara yaptığımız yeni düzenlemelerle birlikte çoğu durumda kesinlikle alınması gereken Kontrol Uzmanı ve en iyi Gözcü ajan rollerini üstlenmiş olması bize göre biraz fazla. Aşağıdaki düzenlemelerle birlikte Viper'ın yakıtını iyi yönetmek ile rakiplerine daha net karşı saldırı fırsatları sunmak ve saldırabilecekleri aralıklar oluşturmak arasında kesin kararlar vereceği anlar oluşturmayı umuyoruz.

Yakıt

Zehir Perdesi ve Zehir Bulutu yetenekleri aynı anda etkinken yakıt tüketimi %50 artacak.

Yeteneklerini kullanabilecek kadar yakıtı olmadığı durumlarda Viper'ın yakıt göstergesi kırmızıya dönecek.

Zehir Perdesi

Devre dışı bıraktıktan sonraki bekleme süresi arttı: 6 >>>8

Bekleme süresi geri sayımı artık devre dışı kalma sesi çıktığında değil duman yayılmaya başladığında tetiklenecek.

Devre dışı bırakma gecikmesi azaldı: 1 >>>0,8

Zehir Perdesi'ne bekleme süresinde olduğunu gösteren sarı ışıklar eklendi.

Viper sindirilmişken Zehir Perdesi'ni devre dışı bırakma gecikmesi kaldırıldı.

Viper'ın sindirilmesi sebebiyle dumanı devre dışı kaldığında duyulacak yeni bir replik eklendi.

Asit Havuzu

Etki süresi azaldı: 6,5 >>>5,5

YORU

Yoru birkaç yeni numarayla geri döndü. Yakında kalbinize Çatkapı misafir olacak. Fake At artık Yoru'nun birebir kopyası ve gafil avladığınız düşmanları pişman ettirmenin yeni yollarını bulmanıza yardımcı olacak. Çatkapı ışınlanma işareti (artık ışınlanma belirtilerini taklit de edebiliyorsunuz) Yoru'nun haritanın farklı yerlerinde baskı kurmasına ve düşmanları arkasını iki kere kontrol edecek kadar şaşırtmasına yardımcı olacak. Boyutlararası Geçiş sırasında Yoru artık etrafını normal şeklide görüyor ve yeteneklerini kullanabiliyor. Bu sayede arka saflarda baskıyı arttırırken takımının yanında da durabiliyor. Yoru'nun şaşırtmaca olayının bu kadar üstüne düşebilmek bizi mutlu ediyor ve Yoru'yu tekrar oynadığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.

Buraya nasıl geldiğimizi merak ediyorsanız önceki detaylı açıklama makalemizi okuyun.

Fake At

Yük sayısı azaldı: 2 >>>1

Yemin Canı: 150

Yem artık Yoru'nun koşan hali ve sadece ileri doğru koşabilecek.

Sağ tıklayarak yem için kalıcı bir işaret yerleştirin.

İleri doğru koşan bir yem oluşturmak için ayak izi bırakma özelliğine benzer şekilde yeniden etkinleştirin.

Düşman silahından hasar aldığında yem birden arkasına dönecek, onu vuran düşmana doğru koşacak ve kısa bir süreden sonra patlayacak.

Koni şeklindeki alan içindeki düşmanlar kör olacak.

Çatkapı

Yük sayısı arttı: 1 >>>2

Bedel: 200 Kredi

Bekleme süresi sonunda yük yenileme özelliği kalktı, onun yerine 2 skorla sıfırlamaya dönüldü.

Sahte Çatkapı yapmak için imlecinizi ışınlanma işaretinin üstüne getirip F'ye basın.

Sahte ışınlanma tıpkı Yoru ışınlanıyormuş gibi sesler ve görsel efektler çıkaracak.

Işınlanma işareti için gereken süre azaldı: 1,5 sn >>>0,5 sn

Işınlanıldığı sırada ışınlanma işaretinin çıkardığı sesin oyun içinde duyulma menzili azaldı: 22,5 m >>>12,5 m

Işınlanma işaretinin hızı arttı: 675 >>>800

Sahte ışınlayıcıyı etkinleştirdikten sonra ışınlanma işareti, sahte ışınlayıcının yerini göstermek için 30 saniye boyunca yerde duran küçük bir görsel oluşturacak.

Boyutlararası Geçiş

Etki süresi arttı: 8 sn >>>10 sn

Yoru düşmanlar tarafından fark edilmeyecek.

Devre dışı bırakma gecikmesi arttı: 0,6 sn >>>1,2 sn

Yoru artık ultisi etkinken tüm yeteneklerini kullanabilecek.

Yoru'nun ayak sesleri artık bulunduğu konumun 15 m uzağına kadar duyulabilecek.

Boyutlararası Geçiş'i kullanırken, yeteneği kullandığınız sürede ajanın dokunulmaz olmasını engellemek adına yetenek biraz gecikmeli olarak devreye girecek.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ

ASCENT

B'deki küre artık aşağıdaki kutudan da alınabilir (eskiden alabilmek için kutuya çifte sıçrama yapmanız gerekiyordu).

ICEBOX

Icebox'a gelen bu güncelleme çalışması B Bölgesi'ne odaklandı ve haritanın geneline etki eden bazı sorunlu yerleri düzenledi. Harita Tasarımcısı Joey Simas'ın yaptığımız değişiklikleri ve Icebox'ta yakın vadede görmeyi umduğumuz şeyleri derinlemesine ele aldığı makale yakında sizinle buluşacak.

B Yeşil

B "Yeşil" koridorunda yapılan değişiklikler çoğunlukla saldıranların seçeneklerini iyileştirmeye ve alanı oynaması daha rahat bir hale getirmeye odaklıydı. Yeşil koridorun yanındaki Saldıran Başlangıcı binasının kapısı ilk hücreye taşındı. Bu değişikliğin amacı, birbirine benzeyen iki konumdan başka seçeneği olmayan saldıranlara B Yeşil'den yaklaşmanın yeni bir yolunu sunmaktı.

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Yeşil koridor biraz genişledi. Bunun amacı bu alanda hareket etmeyi daha rahat hale getirmekti.

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Sarının yanındaki Yeşil koridorda bulunan girinti biraz büyüdü. Bunun amacı B Bölgesi'ne ve Kardan Adam'a bakan açıları daha net ve okunabilir kılmaktı.

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B Bölgesi Yenilemesi

B Bölgesi'ndeki yenileme, saldırırken bölgeyi kontrol etmenin önemini arttırmaya ve bölgenin etrafındaki etkileşimleri daha yönetilebilir hale getirmeye odaklıydı.

Sarı konteynırın yönü değişti ve yanına yeni bir kutu yığını eklendi. Oyuncular Icebox'a alışmaya başladıkça Spike'ın yerleştirildiği birçok turun sarı konteynırın arkasında saklanma stratejisi etrafında döndüğünü fark ettik. Bu değişiklik sarı konteynırın bir nebze güç sağlamasına izin verirken bölgedeki alanı tutmanın değerini de arttıracak.

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Alttaki konteynır kaldırıldı ve orada Yeşil'e bakan minik bir girinti açıldı. Üstteki konteynırın kapısı biraz genişletildi ve konumu düzenlendi. Bu sayede oyuncuların bölgenin etrafındaki çatışmaları daha iyi izole edebilmesine olanak sağlayacak ve yetenek kullanmayı daha anlamlı kılacak.

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B Bölgesi'nin dış duvarı ve vinç bölgenin içine doğru yerleştirildi. Bölgenin daralmasıyla birlikte Kontrol Uzmanları boşlukları dert etmeden yeteneklerini rahatça kullanabilecek.

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B Arka'daki bina kapandı. Saldıranları daha ileriye doğru bastırmaya ve daha fazla bölge tutmaya teşvik etmek istiyoruz. Bu binanın kapanması sayesinde oyuncular Kardan Adam'da kendilerini daha iyi konumlandırabilir. Belli bir yöne giden düşmanların önünü kesmek için B Çit'i kullanmayı daha çok ön plana çıkaracak.

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B Bölgesi'ndeki Spike yerleştirme alanı düzenlendi. Bu değişikliğin amacı Spike'ı farklı şekillerde yerleştirmeyi teşvik ederken tercih edilebilecek daha güvenli bazı stratejileri korumaktı. Artık Mutfak'la üstteki kutu arasındaki köprünün üzerine Spike yerleştirebileceksiniz.

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Orta

Orta'ya yapılan değişikliklerde genel itibarıyla görüş açılarını ayarlamaya ve bu alanları oynanması daha rahat hale getirmeye odaklandık.

Mutfak'ın arka duvarı düzenlendi. Bu değişiklikle birlikte bu alanda ilerlemek daha rahat olacak ve oyuncuların bu alanı daha kolay temizlemesi sağlanacak.

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Geçidin altındaki görüş açısını kapatmak için turuncu koridora kutu eklendi.

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Kazan Dairesi'ne giden rampa sadeleştirildi ve biraz daraltıldı. Duman bombaları artık Kazan Dairesi'ni tamamen dolduracak ve rampadan kafasını çıkaran oyuncular daha tahmin edilebilir olacak.

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A Bölgesi

A Bölgesi savunanlara biraz ağır bir yük bindiriyordu. Bu değişiklikler onlara yeni seçenekler sunacak ve saldıranların görüş açılarını daha iyi izole etmelerine yardımcı olacak.

A Bölgesi'nin arkasındaki siper değiştirildi. Bu değişiklik savunanlara sığınabilecekleri fazladan küçük bir alan sağlayacak.

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Saldıranların tarafındaki boru hattının yanında duran ve kafa uzatarak bakmayı sağlayan çıkıntı kaldırıldı. Saldıranların A Bölgesi'nden buraya bakabiliyor olması biraz fazlaydı. Bu değişiklik savunanların tehditlerin gelebileceği yerleri daha iyi izole etmesine imkan tanıyacak.

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Ekranın üstündeki oyuncuların ayağının vurulmasına engel olmak için A'ya giden kapının eşiği alçaltıldı.

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REKABET GÜNCELLEMELERİ

Latin Amerika'da yeni "belirleyici harita sisteminin" ilk testlerine başladık. Bu sistemin amacı oyuncuların karşılaştığı haritaların çeşidini arttırmak. Hiçbir sorun çıkmadığı takdirde önümüzdeki birkaç gün/hafta içinde bu sistemi (aşağıda açıkladık) tüm bölgelerde etkinleştireceğiz. Bu şu anda sadece Latin Amerika bölgesi için geçerli olsa da ileride yaygınlaştırma ihtimalimize karşın ona da değinmek istedik. Gelişmeler için resmi VALORANT kanallarını takipte kalın.

Belirleyici harita seçim sistemi, karşılaşma için oyuncular seçildikten sonra harita seçerken üç kurala uyacak.

Sistem oyuncuların o moddaki son beş karşılaşmada oynadıkları haritalara bakacak.

Sistem oyuncunun son beş karşılaşmada ikinci kez oynadığı haritaların hepsi harita havuzundan kaldıracak.

Sistem en az oynanmış haritayı seçecek.

"İki Kere Oynanma" kuralı sebebiyle haritaların hepsi kaldırıldıysa harita havuzuna hepsi geri eklenecek ve en az oynanmış harita seçilecek.

HATALAR

Ajanlar

Düşmanların nadir durumlarda Cypher'ın Bubi Tuzağı'nı tetiklememesine sebep olan sorun çözüldü.

Astra Astral Yolcu halindeyken Spike yerleştirildiğinde patlamanın Astra'ya görünmemesine sebep olan hata giderildi.

Viper'ın Zehir Perdesi tam turun sonunda etkinleştirildiğinde yeteneğin sesinin bir sonraki turun başında oynatılmana sebep olan hata giderildi.

Yoru'nun Çatkapı simgesinin Brimstone'un hedef haritasında büyük beyaz bir daire olarak görünmesine sebep olan sorun çözüldü.

Chamber'ın ışınlanma yeteneğinin bazen Kelle Avcısı'nın son mermisi ateşlendikten hemen sonra kullanıldığında başarısız olmasına sebep olan hata giderildi.

KAY/O'nun İPTAL/Komut yeteneği sırasında kullanılan Chamber'ın Keskin Tarz yeteneğinin tutarsız bir şekilde yavaşlatan bölgeler oluşturmasına sebep olan hata giderildi.

Sosyal

Tırmanış oyun modunda AFK'larla ilgili bir sorun çözüldü.

Esport Özellikleri

Gözlemci olarak mega haritaya bakarken sürenin üst üste binmiş gibi görünmesine sebep olan hata giderildi.

Oyun Sistemleri

Spike imha edilmediği halde farenin tekerleğine basarak imha sesi çıkarmaya sebep olan sorun giderildi.

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/valorant-4-04-yama-notlari/

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