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TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (Mondi Mobilya) hisselerinin tamamını satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satış ihalesinde kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

2 MİLYAR 400 MİLYON LİRA BEDEL BELİRLENDİ

Muhammen bedeli 2 milyar 400 milyon lira olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 120 milyon lira teminat yatırması gerekiyor. İhale şartnamesinin bedeli ise 300 bin lira olarak belirlendi.

İHALE 2 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Yatırımcılar, 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar teklif verebilecek. İhale, 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Tekliflerin Türk lirası cinsinden ve peşin bedel üzerinden verilmesi gerekecek.

2 MİLYAR LİRAYI AŞAN BORÇ DA ÖDENECEK

Şirketi satın alacak yatırımcı, Mondi Mobilya'nın grup şirketlerine olan ticari borçlarını devir tarihinde peşin, Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan mali borçlarını ise peşin veya vadeli olarak ayrıca ödeyecek.

Mondi Mobilya'nın 31 Ekim itibarıyla borçları şöyle:

Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye mali borcu: 1 milyar 653 milyon 556 bin 34 TL

Grup şirketlerine ticari borcu: 409 milyon 369 bin 52 TL

Toplam borç: 2 milyar 62 milyon 925 bin 86 TL

Kaynak: AA