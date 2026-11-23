Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Ak Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta'da yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında kentteki enerji altyapısına yönelik yatırımları anlatırken stüdyoda kısa süreli elektrikler kesildi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta'da yayın yapan Kanal 32'de soruları yanıtladı.

Programda kış öncesi Isparta'nın enerji altyapısı konuşulurken, sunucuların "Kar duyduk mu 'eyvah, elektrik mi kesilecek' diyoruz. Korkalım mı kıştan?" sorusunu yanıtlayan Zabun, şu anda endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Zabun, kar yağışının ardından başlayan süreçte hem Isparta merkezde hem de ilçe bağlantılarında orta gerilim hatlarının neredeyse tamamının yer altına alındığını belirtti. Son olarak Aksu ve Sütçüler'in kaldığını, buradaki orta gerilim hatlarının da yenilendiğini anlatan Zabun, daha önce 100-150 metre açıklıklı direklerle giden hatların ve direklerin yenilendiğini, bunun için ciddi kaynak aktarıldığını ifade etti.

Zabun tam da Isparta merkezdeki Gökçay TM indirme istasyonundan söz ederken stüdyoda elektrik kesildi ve canlı yayın birkaç saniyeliğine karardı. Elektrik geri geldiğinde yaşananlar stüdyoda kahkahalara neden oldu. "Şaka gibi" yorumunun ardından, "Şimdi bu tarihe geçiyor" ve "Vekilimin şansı maşallah bayağı iyi" sözleri dikkat çekti.

Program kaldığı yerden devam etti. Zabun, indirme merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu, nakil hatlarını getirecek direklerin de dikildiğini söyledi.

2022 KIŞI HAFIZALARDA

Canlı yayındaki bu olay, Isparta'da Şubat 2022'deki 48 saati aşan elektrik kesintilerini akıllara getirdi. Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar 11 saat aralıksız devam etmiş, yağışın ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti. Kentte kar yağışı nedeniyle 48 saatten uzun süren elektrik kesintisi yaşanmış, kimi bölgelerde 70 saati bulan kesintiler hayatı felç etmişti.

Kaynak: ANKA