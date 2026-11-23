KKTC'de 30 Ağustos'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada 9 zanlı 14'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıktı. Polis, geminin 400 TL'lik suya dayanıklı yapıştırıcıyla tamir edildiğini ve onarımın ardından 79 sefer yapıldığını mahkemeye bildirdi.

GEMİ FACİASINDA DAVA DEVAM EDİYOR

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada 9 zanlı, 14'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, polis soruşturmasının tamamlandığını belirterek, 9 kişinin de "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Zanlıların KKTC yasaları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirten Mannaş, mahkemeden zanlıların 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mannaş, bu süre içerisinde soruşturma dosyasına eklenmesi gereken bilirkişi raporlarının temin edileceğini kaydetti. Duruşmada soruşturma kapsamında elde edilen deliller mahkemeye sunulurken, toplam emare sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE İZLENDİ

Mannaş, gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadelerini mahkemeye delil olarak sundu. Duruşmada ayrıca faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydederek ailesine gönderdiği video da delil olarak sunuldu. Görüntüler mahkeme salonunda izlendi. Polis, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren yürütülen araştırmaları ve öğretim görevlileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarını da mahkemeye aktardı.

GEMİ 400 TL'LİK YAPIŞTIRICIYLA TAMİR EDİLDİ

Mannaş, geminin seferlerin aksamaması için uygun olmayan malzemeler kullanılarak tamir edildiğini belirtti. Geminin 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldiğini, 13 Haziran'da tamir edildiğini ve 14 Haziran'da yeniden sefere çıktığını belirten Mannaş, onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirildiğini söyledi. Mannaş, halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcı kullanarak tamirat yaptıklarını aktardı. Şirket direktörünün de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" dedi.

Mannaş, zanlıların vatandaşlık durumları, KKTC'deki ikamet adresleri ve ülkedeki bağlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villasının bulunduğunu ve villa işletmeciliği yaptığını belirten Mannaş, diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adreslerinin bulunmadığını ifade etti. Bazı zanlıların ülkeye geldiklerinde şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldıklarını belirten Mannaş, Azerbaycan vatandaşı olan 2 zanlının da Türkiye ve KKTC'de gemide yaşadıklarını kaydetti.

Mannaş, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını, hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkileri nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Zanlıların daha önce Barış Ruh Hastanesi'nde saldırıya uğradıklarını belirten Mannaş, sağlık kontrollerine götürülmeleri sırasında ek güvenlik önlemleri alındığını ifade etti. Mannaş, duruşmalarda da 90 polisin ek görev yaptığını belirtti.

AVUKATTAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş'a sorular yöneltti. Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını, sivillerin kendi canlarını tehlikeye atarak müdahalede bulunduğunu ve devletin kurtarma ekiplerinin yeterli müdahaleyi gerçekleştiremediğini ileri sürdü. Avukatın sorularını yanıtlayan Mannaş, geminin saat 11.56'da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13'te yapıldığını söyledi. Mannaş, olayla ilgili limandan 7-8 kişinin, Sahil Güvenlik'ten ise 5 kişinin ifadesinin alındığını belirterek, kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını kaydetti.

Ersözer, Kıyı Emniyeti'nin kurtarma ekibinden hiç kimsenin yolculara veya gemiye yönelik kurtarma çalışmalarına katılmadığını, çalışmaların yalnızca Sahil Güvenlik tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterden iki kişinin gemiye ulaşarak kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu belirten Mannaş'a karşılık Ersözer, söz konusu kişilerin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü ileri sürdü. Mannaş ise avukata, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi.

"SUÇLAMA KAMUOYU BASKISIYLA DEĞİŞTİRİLDİ"

Ersözer, zanlılara yöneltilen suçlamanın "kasten adam öldürme" olarak değiştirilmesinin kamuoyu baskısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan Ersözer, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yeleklerinin kullanılması konusunda yönlendirmelerde bulunduğunu ileri sürdü.

Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın kendilerine yardımcı olmadığı yönünde beyanlar bulunduğunu söyledi. Mannaş, alınan ifadelerde hiçbir yolcunun mürettebatın kendilerine yardımcı olduğuna ilişkin beyanda bulunmadığını belirtti.

Ersözer, zanlıların yaklaşık 2 ay 3 haftadır polis hücrelerinde uygun olmayan şartlarda tutulduklarını ileri sürdü. Zanlıların duş alma, kişisel bakım ve beslenme konusunda sorunlar yaşadığını iddia eden Ersözer, gönüllü ifade veren zanlıların da bu şartlar altında baskı gördüğünü savundu. Şirket direktörü Ali Özdülger'in cezaevine gönderilmesi talebine de itiraz eden Ersözer, tutuklu yargılama talebinin somut delillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ersözer, şirket direktörünün geminin tamiratında kullanılan yapıştırıcılardan haberdar olmadığını, şirketin yönetim yapısına göre bu konudaki sorumluluğun genel müdürde bulunduğunu ileri sürdü.

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya yaklaşık 3 saatlik oturumun ardından saat 15.00'e kadar ara verildi. Öğleden sonra yeniden başlayan duruşmada savunma avukatının polise yönelttiği sorular ve tarafların beyanları değerlendirildi. Duruşma sırasında savcılık ve savunma arasında tartışma yaşanırken, savunma avukatına beyanlarını sunması için 3 saat süre verildi. Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, teminat duruşmasının yarın devam etmesine karar verdi.

Mahkeme 9 zanlının polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluğa ilişkin karar henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı