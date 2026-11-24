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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde trafik kazasında yaralanan K.A.G.'nin yakınları, kazanın diğer tarafı M.K.C.G.'yi alıkoyup, darbederek, telefonunu gasbetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Döşemealtı'nda trafik kazasında yaralanan K.A.G.'nin yakınları, kazaya karışan M.K.C.G.'yi arayarak, yüz yüze özür dilemesi için tehdit etti. Bir süre sonra K.A.G.'nin yakınları, önce anne ve babasını ardından da M.K.C.G.'yi alıkoyup, kazanın diğer tarafından özür dilettirdi. Ardından şüphelilere ait ofise götürülen M.K.C.G., burada darbedilip, silahla tehdit edildi, telefonu gasbedildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K.'yi eş zamanlı operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilere ait adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 100 tabanca mermisi ele geçirildi.

'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı