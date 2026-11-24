Fransa'da eski eşi tarafından yıllarca uyuşturulup onlarca erkeğe tecavüz ettirilen Gisèle Pelicot'nun çıplak fotoğrafları, bir kitabın tanıtımı için basın kuruluşlarına gönderildi. 73 yaşındaki Pelicot, Fransız kanalı BFM TV'ye yaptığı açıklamada "bir kez daha aşağılandığını" söyledi; BBC'nin haberine göre yayınevi ve yazar hakkında dava açacak.

Fransız basınına göre Paris merkezli küçük yayınevi Tinbad, psikolojik baskı ve kontrol üzerine yazılmış bir denemenin tanıtımı için Pelicot'nun eski eşi tarafından çekilmiş çıplak fotoğraflarını bazı medya kuruluşlarına e-postayla yolladı.

"DAVADA YAŞADIKLARIM YETMEMİŞ GİBİ"

Pelicot, "Özel hayatımın en mahrem anlarına ait görüntülerin ticari amaçla sergilenmesi ve kullanılması beni derinden sarstı" dedi. Sözlerini "Bugün kendimi bir kez daha aşağılanmış, teşhir edilmiş ve yaralanmış buluyorum; sanki davada yaşadıklarım yetmemiş gibi" diye sürdürdü.

Pelicot'nun avukatı Christophe Bigot da kitabın, müvekkilinin mağdur konumunu tartışmaya açtığını söyledi.

YAYINEVİ ÖZÜR DİLEDİ, KİTAP 280 ADETTE KALACAK

Tinbad, internet sitesinden yaptığı açıklamada "talihsiz ve uygunsuz bir iletişim" nedeniyle Gisèle Pelicot'dan özür diledi. Yayınevi, kitabı artık basmayacağını ve tanıtmayacağını, dolaşımdaki 280 kopyanın ötesinde yeni baskı yapılmayacağını duyurdu. Açıklamada, medyaya "tecavüz görüntüsü ya da pornografik video" gönderilmediği de belirtildi.

Denemeyi, daha önce MeToo hareketini eleştiren felsefeci ve psikanalist Sabine Prokhoris yazdı. Prokhoris, AFP'ye yaptığı açıklamada "uygunsuz" tanıtım kampanyasının sorumluluğunun tamamen yayınevine ait olduğunu söyledi.

51 ERKEK MAHKÛM EDİLMİŞTİ

Gisèle Pelicot, eski eşi Dominique Pelicot'nun yargılandığı davada kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçerek dünya gündemine girmişti. Dominique Pelicot, eşini yaklaşık 10 yıl boyunca uyuşturup tecavüz etmek ve bilinci kapalıyken başka erkeklerin tecavüz etmesine izin vermekten 20 yıl hapis cezası aldı. 2024'te onunla birlikte 50 erkek daha mahkûm edildi.

Pelicot, kimliğini açıklama kararını "utancın mağdurlardan faillere geçmesi" için aldığını söylemişti.

Kaynak: BBC