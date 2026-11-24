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İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, çevrede aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede aslan bulunmadığı tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan ve ihbarın yapıldığı ilk dakikalarda kaydedilen görüntülerde, türü henüz belirlenemeyen hayvanın çalılıkların arasından çıkarak ilerlediği görüldü.

Bir diğer görüntüde ise hayvanın otoparkta bir süre dolaştıktan sonra parka halindeki bir otomobilin altına girdiği, ardından da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği, Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbara ilişkin yürütülen çalışmaların ayrıntılarını açıkladı. 22 Kasım akşamı spor tesislerinin üst kesimindeki ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, söz konusu hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekiplerinin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Bölgenin termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandığı, ayrıca yemleme yapılarak hareket sensörlü fotokapanların kullanıldığı aktarıldı.

HAYVANIN ASLAN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yürütülen saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin herhangi bir somut bulguya rastlanmadığını açıklayan Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiğini bildirdi. İncelemeler sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Valilik, konuyla ilgili yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğunu duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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