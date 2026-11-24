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Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bu kez kızları Deren Talu ve Derin Talu ile verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Anne ve kızlarının birlikte kamera karşısına geçtiği kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.

KIZLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Mimar Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunan Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte verdiği son pozla adından söz ettirdi. Üçlünün güzelliği ve fit görünümü dikkat çekti.

ANNE VE KIZLARINA ÖVGÜ YAĞDI

Samyeli ve kızlarının birlikte verdiği poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Anne ve kızlarına "Harika kızlar", "Genetik aktarım şahane", "Türkiye'nin güzellik ortalamasını yükselten kızlar" gibi yorumlar yapıldı.