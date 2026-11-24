Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci başlarken adayların işlemlerini e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebileceği açıklandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞLADI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 23 Kasım 2026 itibarıyla başvurularını yapabilecek. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet girişi yapılarak gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

9 BİN ERKEK UZMAN ERBAŞ ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına toplam 9 bin erkek uzman erbaş alınacak. En yüksek kontenjan jandarma branşına ayrılırken sağlık, havacılık, muhabere ve lojistik gibi farklı alanlarda da personel istihdam edilecek.

Kadro dağılımı şöyle:

- 8 bin 174 jandarma

- 3 at bakıcısı

- 3 bot serdümeni

- 5 kurbağa adam

- 200 sıhhiyeci

- 100 muhabere personeli

- 5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı

- 5 havacılık itfaiyecisi

- 500 lojistik personeli (mesleki nitelikli)

- 5 bando personeli (alt branş/mesleki nitelikli)

E-DEVLET'TEN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adayların personeltemin.jandarma.gov.tr adresine girerek e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yapması gerekiyor. Başvuru işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden tamamlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI KILAVUZDA YER ALIYOR

Adaylarda aranacak yaş, eğitim, sağlık ve diğer başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar, yayımlanan 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, değerlendirme aşamaları ve alım sürecine ilişkin bilgilere de söz konusu kılavuzdan ulaşabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 ARALIK

Başvuru yapmak isteyen adayların 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Alım sürecine ilişkin güncel duyurulara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Kamu İlan sayfası üzerinden ulaşılabilecek.