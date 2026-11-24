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Kocaeli'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Bazı yollar tamamen suyla kaplanırken, açık otoparklarda da araçlar suyun içinde kaldı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Kocaeli'nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarla birlikte şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar tamamen suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağıştan açık otoparklar da nasibini aldı. Park halindeki araçların bulunduğu alanları su basarken, bazı noktalar adeta göle döndü. Kısa sürede etkisini artıran yağış, kentte günlük yaşamı zorlaştırdı.

VALİLİKTEN 90 KİLOMETRE HIZINDA FIRTINA UYARISI

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, rüzgarın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güney ve güneybatı yönlerden eseceği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye, yer yer ise 80 ila 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70, yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yer yer fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT!

Valilik, beklenen kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi tehlikelere karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı