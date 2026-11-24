Beste Kökdemir'in Japonya tatili beklediği gibi geçmedi. Ailesiyle Tokyo'ya giden oyuncu, aniden rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. 40,5 dereceye yükselen ateşi nedeniyle geceyi hastanede geçiren Kökdemir, yaşadıklarını anlattı.

JAPONYA TATİLİNDE HASTANELİK OLDU

4 Temmuz 2025'te iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen ve geçtiğimiz yıl ilk bebeği Kai'yi kucağına alan Beste Kökdemir, ailesiyle birlikte Japonya'ya gitti. Ancak oyuncunun tatili, Tokyo'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kabusa dönüştü. Yediği bir yemekten virüs kaptığını belirten Kökdemir, rahatsızlığının kısa sürede ilerlediğini ve geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Japonya'da yemek konusunda oldukça dikkatli davrandıklarını vurgulayan oyuncu, en güvenilir restoranlarda yemek yemelerine rağmen böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Kökdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş ve en güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık.”

ATEŞİ 40,5 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ

Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine gece saatlerinde acil servise başvuran Beste Kökdemir, hastanede karşılaştığı durum karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Ateşinin hızla yükseldiğini belirten oyuncu, acil serviste uzun süre bekletildiğini öne sürdü. Kökdemir, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: “Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu. Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler.”

HASTANE ÜCRETLERİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Tokyo'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastane arayışına girdiklerini belirten oyuncu, başka bir sağlık kuruluşu bulamadıkları için karşılarına çıkan ilk hastaneye başvurduklarını söyledi. Ancak tedavi için ödedikleri ücretin kendisini şaşırttığını belirten Kökdemir, hastane masraflarını şu sözlerle değerlendirdi: “Onun dışında başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye girmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı.”

BEBEĞİ KAİ İÇİN RAHATLADI

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen tedavi sürecinin devamından memnun kaldığını belirten Beste Kökdemir, en büyük tesellisinin rahatsızlığının bebeği Kai'ye bulaşmayacak nitelikte olması olduğunu söyledi. Emzirmeye devam edebilmesinin de kendisini rahatlattığını anlatan oyuncu, yaşadığı süreci şöyle aktardı: “Sonrası tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti ama çok zor bir durumda ve tabii gezmeyi durdurduk.”

"İKİ GECEDİR TOKYO'DAYIM, HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM"

Sağlık sorunu nedeniyle Japonya gezisine ara vermek zorunda kalan Kökdemir, Tokyo'da henüz istediği gibi vakit geçiremediğini söyledi. Yaşadığı aksiliklere rağmen olumlu düşünmeye çalıştığını belirten oyuncu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “2 gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum.”

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi