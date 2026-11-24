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Karşılaşma boyunca takımlarına destek veren yeşil-kırmızılı taraftarların oluşturduğu coşkulu atmosfer sırasında tribünlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Taraftarların aynı anda zıpladığı anlarda tribündeki merdivenlerin hareket ettiği ve bulunduğu zeminden ayrıldığı görüldü.

Taraftarların zıplamasıyla birlikte merdivenlerin şiddetle sallandığı anların kameraya yansıması, stadyumdaki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, olası bir çökme riskine ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. Tribün merdivenlerinin taraftarların hareketleriyle birlikte yerinden oynaması üzerine stadyumun teknik açıdan incelenmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Merdivenlerin zeminle temasının kesildiği görüntüler, özellikle taraftarların yoğun katılım gösterdiği karşılaşmalarda alınması gereken güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.

FACİA YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Korkutan görüntülerin ardından taraftarlar, yetkililere çağrıda bulunarak stadyumda acilen teknik inceleme başlatılmasını istedi. Olası bir facianın önüne geçilmesi için tribünlerin kontrol edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talep edildi. Gelecek karşılaşmalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen taraftarlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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