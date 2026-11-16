Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı

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Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kentte yürütecek.

Tunceli'de sağlık hizmetleri kapsamında onkoloji alanında yeni bir dönem başladı. Kentte ilk kez onkoloji uzmanı görev yapmaya başlarken, Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, Tunceli Devlet Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hizmet Birimi'nde hasta kabulüne başladı. Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar, yeni hizmetle birlikte uzman hekim takibinde tedavi süreçlerini Tunceli'de sürdürebilecek.

Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin takibi, akıllı ilaç uygulamaları, psiko-sosyal ve beslenme desteği ile remisyon sürecindeki hastaların takibi gerçekleştirilecek. Terminal dönemdeki hastalara ise palyatif sağlık desteği sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı