İçişleri Bakanı Çiftçi, Tunceli Valiliğinde kent çalışmalarına ilişkin bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı programları için geldiği Tunceli'de Valiliği ziyaret etti. Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile il protokolünce karşılandı; Şeref Defteri'ni imzalayıp kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.
Bazı programları dolayısıyla kente gelen Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.
Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA