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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Çiftçi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolünce Valilik binası girişinde karşılandı.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA