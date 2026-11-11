Tunceli'de Diyap Ağa Hatıra Ormanı'na 3 bin karaçam fidanı dikildi

Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde Diyap Ağa Hatıra Ormanı oluşturuldu. Etkinlikte 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulurken, il genelinde 100 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla geleceğe nefes olmak ve yeşil alanları artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden Diyap Ağa'nın adını yaşatmak amacıyla Diyap Ağa Hatıra Ormanı oluşturuldu. Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinin ortak noktasında belirlenen alanda 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulurken, Tunceli genelinde ise toplam 100 bin fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek Diyap Ağa'nın tarihi mirasının yaşatılması ve vatandaşların fidan dikimine teşvik edilmesi amacıyla hatıra ormanının oluşturulduğunu belirtti. Vali Aygöl, "Bütün vatandaşlarımız emin olsun ki, bugün bu alanda 3 bin fidan dikimi olacak. Ayrıca il genelinde 100 bin fidan dikimi olacak. Ancak memnuniyetle ifade etmek istiyorum, şu anda ülkemizin her vilayetinde, her ilçesinde ağaç dikimleri yapılıyor. Bu devletin en büyük arzularından biri her yeri yeşillendirmek, yeşil vatanımızı daha da güçlü kılmak. Bugün Hozat, Pertek ve Çemşigezek'in orta bir bölümünde ağaç dikimini yapmak istedik. Bu 3 ilçemizin de sahiplendiği ayrı bir değer var, Diyap Ağa. Diyap Ağa, Milli Mücadele döneminde bu memlekette kahramanlıklarıyla ön plana çıkmış bir büyüğümüz. Onun ismini yaşatıp, kendisini hemşehrilerimze hatırlatarak fidan dikimine teşvik etmek istedik" dedi.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet ise fidan dikiminin yalnızca çevreye değil, toplumsal değerlere ve geleceğe de katkı sunduğunu belirterek "Bir fidan dikmek, yalnızca bir ağacı değil umudu, kardeşliği, sevgiyi ve geleceğe olan inancımızı büyütmektir. Ormanlar sınırları, dilleri ve farklılıkları aşan bütün insanlığın ortak yaşam kaynağıdır. Yeşeren her bir fidan daha temiz bir çevrenin, daha yaşanabilir bir dünyanın ve barış içinde bir geleceğin sembolüdür" diye konuştu.

Programa Vali Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, çok sayıda asker, polis, vatandaş ve öğrenci katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı