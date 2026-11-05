Pülümür’de 140 kişi tapularına kavuştu

Pülümür’de 140 kişi tapularına kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 140 hak sahibine tapuları teslim edilirken, şehit yakını Yazgülü Düzgün’e de yeni evinin anahtarı verildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 140 hak sahibine tapuları teslim edilirken, şehit yakını Yazgülü Düzgün'e de yeni evinin anahtarı verildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 1978-1992 yılları arasında meydana gelen afetlerden etkilenen köylerde hak sahipliği süreci kapsamında hazırlanan 140 tapu, düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildi. Tapularına kavuşan vatandaşlar mülkiyet haklarını güvence altına alırken, törende şehit yakını Yazgülü Düzgün'e yeni evinin anahtarı da teslim edildi.
Gerçekleştirilen teslimlerle vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alınırken, hak sahipleri için yeni bir dönem başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı