Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli-Erzincan kara yolunda kar nedeniyle zincirsiz araçlara geçiş yasağı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli-Erzincan kara yolunda kar nedeniyle zincirsiz araçlara geçiş yasağı geldi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüşürken Tunceli-Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi beyaza büründü. Valilik güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişini yasakladı; Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yapıyor.

TUNCELİ'de sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tunceli- Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi beyaza bürünürken, valilik güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişinin yasaklandığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen Tunceli-Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede hazır bekletilen Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü belirtildi.

Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Sürücülerden kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki olası düşüşlere karşı dikkatli olmaları, araçlarında gerekli kış ekipmanlarını bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim

Ormanda yürürken karşısına çıktı! Boyu tam 40 santim
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı19

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı19

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!24

Emekliye "yeni formül" sürprizi! Hesaplar sil baştan
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı

8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi15

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı