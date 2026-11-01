Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Tunceli'de Kobani Dayanışma Günü açıklaması yaptı

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Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından "1 Kasım Dünya Kobani ile Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Dem Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş, beraberindekilerle birlikte Kışla Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Kobani direnişinin halkların özgürlüğü, barış ve dayanışmasının evrensel sembolü olduğunu" ifade etti.

Ateş, 1 Kasım'ın akademisyenler, insan hakları savunucuları, Nobel Barış Ödülü sahibi yazarlar ve sivil toplum örgütlerinin ortak çağrısıyla "Dünya Kobani ile Dayanışma Günü" ilan edildiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"1 Kasım, halkların özgürlüğü, barış ve dayanışma ruhunu yaşatan evrensel bir semboldür. Dünya Kobani Günü, destansı direnişi anmanın yanında insan hakları, barış, özgürlük ve dayanışmanın küresel simgesidir. IŞİD çeteleri tarafından Kobani'ye yönelik saldırılara karşı tüm dünya halkları seslerini yükseltirken, bu direnişin öncü iradeleri demokratik siyaset alanında cezaevlerinde hak arayışlarını sürdürmeye devam ediyor."

"KOBANİ'Yİ SAVUNMAK, İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA KARŞI DURMAKTIR"

Kobani direnişinin yalnızca bir kentin savunulması olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kobani'yi savunmak insanlığa karşı düzenlenen suçlara karşı durmaktır. Kobani'yi savunmak tekçiliğin, cinsiyetçiliğin, mezhepçiliğin ve militarist politikaların karşısında farklılıkların bir arada yaşamasını savunmaktır. Suriye'deki siyasi geçiş süreci, 29 Ocak Anlaşması'nın uygulanması ve bunun ardından başlayan entegrasyon süreci, bölgedeki çözüm dinamiklerinden, barış ve demokratik toplum sürecinden bağımsız değerlendirilemez. Siyasi, askeri ve idari entegrasyon sürecinde Rojava Devrimi'nin kazanımlarını koruması için yapılan görüşmeler devam etmektedir."

"DİL VE KÜLTÜREL HAKLAR GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Demokratik entegrasyon sürecinin Kürtlerin kimlik, dil ve kültürel haklarının tanınmasını gerektirdiğini kaydeden Ateş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kürtlerin varlığını ve kimliğini yok sayan siyasal yaklaşımın değiştirilmesi ve Suriye'nin kurucu halklarından biri olarak siyasal, kültürel ve toplumsal haklarının kabul edilmesi, dil ve kültürel haklarının güvence altına alınması, kendi savunma mekanizmalarına sahip olunması hakkının tanınması ve yerli üretimlerin kabul edilmesi demokratik entegrasyon sürecinin gereklerindendir. Rojava Devrimi'ni zaferle taçlandıran Kobani direnişini selamlıyoruz. 1 Kasım Dünya Kobani ile Dayanışma Günü tüm dünya halklarına kutlu olsun."

Kaynak: ANKA