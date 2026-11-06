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Tunceli'de sağanak akşam üzeri şiddetlendi, kayan araçlarda maddi hasar oluştu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Tunceli'de etkili olan sağanak akşam üzeri şiddetlendi. Yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, kayan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, akşam üzeri şiddetini arttırarak devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken sağanak yağış nedeniyle yollarda kayan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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