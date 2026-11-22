Tunceli Pülümür'de yerleşim yerine inen 2 ayı çöp konteynerini devirip yiyecek aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerleşim yerine inen 2 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. Kış uykusuna hazırlanma dönemindeki ayılar, Doğa Fotoğrafçısı ve Gazeteci İsmail Yoleri tarafından görüntülendi; ilçede vatandaşlar yaban hayvanlarıyla sık sık karşılaşıyor.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerleşim yerine inen 2 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen 2 ayı, Doğa Fotoğrafçısı ve Gazeteci İsmail Yoleri tarafından görüntülendi. Kış uykusuna hazırlanma dönemindeki ayılar, çöp konteynerini devirerek içerisindeki çöpleri karıştırdı. Bir süre bölgede yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu. Ayıların yerleşim yerlerine indiği Pülümür ilçesinde vatandaşlar, yaban hayvanlarıyla sık sık karşılaşıyor. İlçe, Tunceli'de ayı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.