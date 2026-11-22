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(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde mahalleye inen boz ayılar, sokak aralarında yiyecek ararken görüntülendi. Ayılardan biri, çöp konteynerlerini devirerek içindeki yiyecekleri aradı. O anlar doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kaydedildi.

Pülümür ilçesinde boz ayılar, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Meydanlar Mahallesi'ne indi. Havanın kararmasıyla birlikte mahalleye gelen ayılar, sokak aralarında dolaşarak yiyecek aradı. Bir süre mahallede gezinen boz ayılardan biri, daha sonra çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yöneldi. Konteynerleri deviren ayı, içindeki yiyecekleri ararken görüntülendi.

Ayıların mahalleye indiği ve çöp konteynerlerini devirdiği anlar, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kamerayla kaydedildi.

Kaynak: ANKA