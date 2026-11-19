Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, öğleden sonra şiddetini arttırarak devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, aralıklı sağanak ve yağmur, bin 700 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don hadisesi, tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı