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Tunceli'de KGYS ile tespit edilen ters yön ihlaline 20 bin TL ceza kesildi

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Tunceli'de KGYS ile tespit edilen ters yön ihlaline 20 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Tunceli'de KGYS ile tespit edilen ters yön ihlaline 20 bin TL ceza kesildi
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Tunceli'de KGYS kameralarıyla denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı. Ters yönde araç kullananlara 20 bin TL, yayalara ayrılmış alanda motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlara 5 bin TL, yaya geçidinde geçiş hakkı vermeyenlere 5 bin 662 TL ceza kesildi.

Tunceli'de KGYS kameralarıyla tespit edilen ihlallerde sürücülere 20 bin TL'ye kadar ceza uygulandı.

Tunceli'de trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7 gün 24 saat takip edilen kent trafiğinde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerde ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin TL, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullananlara 5 bin TL, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ise 5 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğinin korunması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uyma ve yayaların geçiş hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 401 sitede yayınlandı.
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