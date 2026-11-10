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Tunceli'de JAK timleri Atatürk'ü anmak için viyadükten iple inip poster açtı

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Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında JAK timleri, Atatürk Viyadüğü'nde viyadükten iple inerek Atatürk posteri açtı. Bu faaliyet, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen anma programları çerçevesinde yapıldı.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla viyadükten iple iniş yaparak Atatürk posteri açtı.

Kentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda JAK timleri de Atatürk'ü anmak için Atatürk Viyadüğü'nde faaliyet gerçekleştirdi.

Viyadükten iple inen JAK timleri, Atatürk posteri açtı.

Kaynak: AA
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