Munzur Dağları sonbaharda sarı ve kızıl renkleriyle kartpostallık görüntü sunuyor

Tunceli'nin Munzur Dağları, sonbaharın eşsiz renkleriyle göz kamaştırıyor.

Tunceli'nin dört bir yanında sonbaharın etkisi hissedilirken, özellikle Munzur Dağları ve çevresindeki ormanlık alanlar mevsimin en güzel renklerine büründü. Dağların yamaçlarını kaplayan ağaçlar, sarıdan kızıl tonlara uzanan renkleriyle kartpostallık görüntüler oluştururken, Munzur Nehri de bu eşsiz manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Yıllar önce terör olayları nedeniyle vatandaşların gitmekten çekindiği, birçok doğal güzelliğin keşfedilemediği bölgede bugün farklı bir tablo yaşanıyor. Munzur Dağları artık terörle değil, sahip olduğu doğal zenginlikler, eşsiz manzaraları ve dört mevsim sunduğu güzelliklerle anılıyor.

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe yönelik attığı adımların Tunceli'deki yansımaları, kentin doğal güzelliklerinde de kendini gösteriyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede huzur ve güven ortamının güçlenmesi, Tunceli'nin yıllarca yeterince görülemeyen doğal güzelliklerinin daha fazla ön plana çıkmasına imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı