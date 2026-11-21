Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgede oluşun huzur ve güven ortamının önemine işaret ederek, "Bizim hizmet anlayışımızda güvenlik kalkınmanın ön şartıdır. Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor. Esnafımızın işi canlanıyor. Yatırım için yeni imkanlar doğuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor. Turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de düzenlenen "Bölge Valilileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"nın ardından kentte yapımı tamamlanan hizmet binaları ve temel atma törenine katıldı.

Tunceli Polisevi'nde yapılan törende konuşan Bakan Çiftçi, il merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20olmak üzere toplam 208 polis lojmanını hizmete aldıklarını söyledi. Pülümür'de de vardiya yatakhanesini jandarma personelinin kullanımına sunduklarını dile getiren Bakan Çiftçi, Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği'nin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağının yapımı ise devam ettiğini belirterek, "Geyiksuyu Güvenlik Yolu projesinde ise Karşılar ve Geyiksuyu Jandarma Karakolları arasındaki çalışmaları tamamladık. Bu projelerle birlikte bakanlığımızın Tunceli'deki toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı geçmektedir" dedi.

"TUNCELİ'NİN İLK SICAK ASFALT ÜRETİM TESİSİ KURULDU"

Tunceli köylerinin ulaşım imkanlarını da güçlendirdiklerini aktaran Çiftçi, "İl özel idaremiz Tunceli'nin ilk sıcak asfalt üretim tesisini kurmuş bulunuyor. Tesisinde içinde yer aldığı 1 milyar 500 milyon liralık asfalt yatırımıyla 140 kilometre sıcak asfalt serdik ve doksan üç köyümüze ulaştık. Bu çalışmanın kıymetini sabah okula giden evladımız, ürününü pazara götüren üreticimiz, hastaneye ulaşmak için yola çıkan vatandaşımız bilir. Köy yoluna yapılan yatırım, vatandaşımızın vaktinden kazanması, üretimin değer bulması ve günlük işini daha kolay halletmesi demektir" diye konuştu.

"HUZUR GÜÇLENDİKÇE ŞEHİRLERİMİZE GELEN MİSAFİRLERİN SAYISI ARTIYOR"

"Bizim hizmet anlayışımızda güvenlik kalkınmanın ön şartıdır. Huzur güçlendikçe şehirlerimize gelen misafirlerin sayısı artıyor" diyen Çiftçi, şöyle devam etti

"Esnafımızın işi canlanıyor. Yatırım için yeni imkanlar doğuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgemiz terörden arındıkça huzur daha da güçleniyor. Turizm canlanıyor, yatırımlar hız kazanıyor. Bunun Tunceli'deki karşılığını hep beraber görüyoruz. Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerleri şimdi aileler çocuklarıyla beraber geliyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor. Ovacık'ta konaklıyor. Çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor."

"TUNCELİ'NİN KÜLTÜRÜNE VE SANATINA İLGİ ARTIYOR"

Konuşmasında Tunceli'nin turizm potansiyeline de değinen Çiftçi, geçen yıl kente yaklaşık 2 milyon araç girişi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettik. Yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 elli bine ulaşmasını planlıyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde on iki buçuk artış demek. Yoğun günlerde yaşanan trafik sıkışıklığına ilişkin vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları da dikkate alıyoruz. Şehrimize gösterilen ilgi arttıkça ulaşım ve altyapı hizmetlerimizi de bu ihtiyaca göre geliştireceğiz. Ovacık ilçemiz bu yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı. Munzur Gözerlerine ev sahipliği yapan Ziyaret köyümüz, Birleşmiş Milletler Turizm'in 2026 En İyi Turizm Köyü programında ülkemizin adayları arasında yer aldı. Bu adaylık Tunceli'mizin tabiatını ve kültürünü dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsattır. Kültür ve sanat hayatımızda da bu canlılığı görüyoruz. Geçen yıl 15 bin 750 elli ziyaretçiyi ağırlayan Mameki Feste bu yıl 41 bin 700 yüz kişi katıldı. Yaklaşık yüzde yüz 65'lit bu artış, Tunceli'nin kültürüne ve sanatına gösterilen ilginin de somut bir göstergesidir. Bu ilgiyi kalıcı bir kalkınma imkanına dönüştürmek için hep beraber çalışmalıyız.

"BU HUZURU KALICI KILMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Turizm büyüdükçe yöresel ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşmasını, konaklama ve hizmet yatırımlarının artmasını, gençlerimizin kendi memleketlerinde daha fazla iş imkanı bulmasını arzu ediyoruz.Tunceli'nin kalkınması, bu şehrin evlatlarının geleceklerini yine burada güvenle kurabilmesi ile anlam kazanacaktır. Bu huzuru kalıcı kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumakta taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Önleyici güvenlik hizmetlerimizi güçlendirirken hemşehrilerimizle temasımızı da arttıracağız. Valimizle, kaymakamlarımızla, polisimizle ve jandarmamızla köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşımızı dinleyecek, dile getirilen meselelerin çözümünü takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA