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Tunceli Çemişgezek'te kurt saldırısında 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı

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Tunceli Çemişgezek'te kurt saldırısında 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef oldu, 11 koyun ağır yaralandı, 7 koyun kayboldu; Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma inceleme yaptı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana gelen kurt saldırısı, üreticinin emeğini zarara uğrattı. Üretici Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef olurken, 11 koyun ağır yaralandı. Saldırının ardından 7 koyunun da kayıp olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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