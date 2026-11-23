Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde, "Çalışmayan kameralarla ilgili tutanağı ekip şefinin talimatıyla imzaladım. İçinde para olan zarfı ekip şefimiz Engin Yücer'e verdi" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Tutuklu polis memuru Hakan Yalçın ifadesinde şunları söyledi:

"Pertek ilçesinde bir cinayet olayı vardı, ekip olarak Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik, müdürlüğün bahçesindeyken Ertuğrul Müdür ekip şefi Erdoğan Öztürk'ü çağırdı ona normal bir mektup zarfı uzattı, 'Zarfı Engin Yücer'e verin' dedi. Bunun üzerine Erdoğan Öztürk ile ben ekip otosuna bindik, aracı ben kullanıyordum, Pertek feribotu ile karşı geçtik. Elazığ ilinde minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı Erdoğan Öztürk Engin Yücer'e teslim etti, olay bu şekilde oldu. Neticede Asayiş Şube Müdürümüz Ertuğrul Arslan verdi ve il emniyet müdürünün ismini söyledi, bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu. Ben Engin Yücer ile kesinlikle muhatap olmadım. Erdoğan Öztürk zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum"

"KEŞKE ELAZIĞLI OLSAYDIK" DİYE KONUŞTULAR

Zarf içinde para gönderilmesine ilişkin kendi aralarında ne konuştukları sorulan Yalçın, şu beyanda bulundu:

"Kendi aramızda konuşmamız oldu. 'Engin Yücer'in Antalya'nın Alanya ilçesine tayinini çıkardılar, bir de adamın arkasından para gönderiyorlar. Keşke Elazığlı olsaydık' diye konuştuk. Bu konuşmamızda Engin'in işini yapanın İl Emniyet Müdürü olduğunu düşünüp konuşuyorduk. Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. Engin Yücer isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu, benim o zaman bu garibime gidiyordu"

EV ARAMASINDA ÜÇ AMİRİN İMZASI

Yalçın, ev aramasına ilişkin bölümde şu ifadeleri aktardı:

"Gülistan Doku isimli şahsın evde olmadığını tespit ettik. Arama yaptığımız ikamet sahibi polis olan Engin Yücel'di. Tutanakta neden üç amirin imzası olduğunu bilmiyorum, genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir. Bu arama ile ilgili talimatları Rıdvan Kayan komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa asayiş şube müdürü olan soyadını hatırlayamadığım Ertuğrul müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı. Tanzim ettiğimiz ev arama tutanağı bundan ibarettir. Anlattıklarımın haricinde başkaca bir olay yaşanmamıştır."

"KAMERA TUTANAĞINI ŞEFİMİN TALİMATIYLA TUTTUM"

Yalçın, 6 Ocak 2020 tarihli tutanakta yer alan sicil numarası/imza tespitine ilişkin neden fotoğraf eklenmediği sorusu üzerine şu beyanı verdi:

"Ben asayişin bölge ekiplerinde çalışırım. Anlık gelişen trafik kazası, kavga, yaralama, adam öldürme gibi olaylara anında müdahale ederim. Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsta veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırılması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır. Fakat bu olay medyaya yansıdığı için aklımda kaldığı kadarıyla ekip şefim olan Erdoğan Öztürk ilgili işyerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben 'Buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut' dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim. Bu husus Erdoğan Öztürk'e sorulursa daha açıklayıcı beyanlarda bulunabilir."

Kaynak: ANKA