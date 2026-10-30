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Tunceli Ovacık'ta sis nedeniyle kaybolan 2 kişi dağda ekiplerce bulundu

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde keçilerini ararken yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. AFAD ve jandarma ekiplerince 3 bin 50 metre rakımlı İstiri Yaylası'nda bulunan 2 kişi evlerine götürüldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde keçilerini ararken dağlık alanda yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi ekipler tarafından bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mollaaliler köyünde hayvancılıkla uğraşan E.U, kaybolan keçilerini bulmak için R.B. ile Mercan Dağları'ndaki Demo Yaylası'na çıktı.

Bir süre sonra E.U. ve R.B, dağda oluşan yoğun sis nedeniyle yollarını kaybedip 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, E.U. ve R.B'nin 3 bin 50 metre rakımlı İstiri Yaylası mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bulundukları yerden ekiplerce alınan E.U. ve R.B, Mercan İlçe Jandarma Karakoluna getirildikten sonra evlerine götürüldü.

Kaynak: AA
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