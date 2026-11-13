Ovacık'ta ayılar yerleşim yerlerine inip çöp konteynerini devirdi

Ovacık'ta ayılar yerleşim yerlerine inip çöp konteynerini devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde ayılar çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. Ayıların ana kara yoluna sık sık çıkması sürücülerde endişe yaratırken, hız düşürülmesi ve çöp ile gıda atıklarının açıkta bırakılmaması isteniyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan ayılar, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde görülen ayılar, yaban hayatındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ayıların sık sık ana kara yoluna çıkması, bölge sakinlerinin yanı sıra güzergahı kullanan sürücülerde de endişeye neden oluyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde aniden yola çıkan ayılar, trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor.
Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen sürücülerin hızlarını düşürerek dikkatli seyretmeleri istenirken, vatandaşların da çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakmamaları, ayılara yaklaşmamaları ve yiyecek vermemeleri gerektiği vurgulanıyor.