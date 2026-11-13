Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ovacık'ta ayılar yerleşim yerlerine inip çöp konteynerini devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ovacık'ta ayılar yerleşim yerlerine inip çöp konteynerini devirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde ayılar çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. Ayıların ana kara yoluna sık sık çıkması sürücülerde endişe yaratırken, hız düşürülmesi ve çöp ile gıda atıklarının açıkta bırakılmaması isteniyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan ayılar, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde görülen ayılar, yaban hayatındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ayıların sık sık ana kara yoluna çıkması, bölge sakinlerinin yanı sıra güzergahı kullanan sürücülerde de endişeye neden oluyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde aniden yola çıkan ayılar, trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen sürücülerin hızlarını düşürerek dikkatli seyretmeleri istenirken, vatandaşların da çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakmamaları, ayılara yaklaşmamaları ve yiyecek vermemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor26

Aynı blokta kalıyorlar
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor

Pencereden atılan bavullardan servet yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri yarıda kesildi! Vali sahneye çıkıp şehit haberini verdi

Vali mikrofonu alınca Mustafa Ceceli konseri yarıda kesildi
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler

İşte Beyaz Saray'ı alarma geçiren saldırıdan sonra yaşananlar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar

Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nun başını yakacak iddia
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Ataşehir'de evine haciz gelen adam, memurlar işlem yaparken 5. kattan düştü

Haciz memurları içerideyken 5. kattan beton zemine düştü
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, vatan evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri
AK Parti'den Yeni Parti'ye rest! Kongreye katılmayacak

AK Parti'den Yeni Parti kararı! Kongreye katılmayacak