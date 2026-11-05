Tunceli'de sonbahar renkleri doğa yürüyüşleriyle turizme canlılık katıyor

Tunceli'de sonbahar renklerine bürünen ormanlar, yürüyüş rotalarıyla doğa tutkunlarına hem yeni yerler görme imkanı sunuyor hem de kentin turizm potansiyelini canlandırıyor.

Kentte sonbaharın gelişiyle il merkezinin yanı sıra Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinin bazı alanlarındaki ormanlarda renk değişimi yaşanıyor.

Sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünen ormanlar, özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ayrı bir güzellik sunuyor.

Güz manzaralarını yakından görmek isteyen doğaseverler de belirli aralıklarla düzenlenen doğa yürüyüşleri ve fotoğraf gezilerine katılıyor.

Turlarla ya da bireysel olarak hareket eden doğaseverler, genellikle Munzur Vadisi Milli Parkı, Pülümür Vadisi, Kocatepe köyü, Karaoğlan, Bezik ve Salördek bölgelerinde vakit geçiriyor.

Belirledikleri parkurlarda ilerleyen doğaseverler, yaban hayvanları, doğal su kaynakları, şelaleler ve endemik bitkilerle karşılaşıyor.

Bölgede artan ziyaretçi yoğunluğu kentin turizm potansiyeline ve yerel ekonomisine de güç katıyor.

"Kavaklarda sincap ve kuş gibi birçok canlıyı gördük"

Doğaseverlerden Gül Atan Kanılmaz, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını ve tatil için memleketi Tunceli'ye geldiğini söyledi.

Gezmek için Salördek ormanlarını tercih ettiklerini anlatarak Kanılmaz, şunları kaydetti:

"Burası doğasıyla, renkleriyle özellikle ekim-kasım aylarında çok güzel oluyor ve kesinlikle ziyaret edilmesi gerekiyor. Buraya bir aşamaya kadar araçla geldik ve daha sonrasında yaya yolunda yaklaşık 17 kilometre yürüdük. Parkurun sonunda doğal bir şelale var. Bu 17 kilometrelik parkuru yürürken 15-20 metrelik kavakların arasından geçtik. Kavaklarda sincap ve kuş gibi birçok canlıyı gördük. Yolda yürürken yine gökyüzünde uçuşan kartalları gözlemledik."

Alican Kanılmaz da Tunceli merkezden yola çıkarak Pülümür Vadisi'nde keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

Kanılmaz, yaklaşık bir saat süren seyahatin sonunda Salördek'e ulaştıklarını belirterek, "Buraya gelirken zaten vadi içerisinden geçtiğimiz için birçok doğal güzellikle karşılaştık. Salördek'in de eşsiz bir doğası var." dedi.

Diren Atan da Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığından bahsetti.

Fırsat buldukça gezi turlarına katıldığını kaydeden Atan, "Her mevsimde doğanın farklı bir rengini yaşıyoruz. İlimizde iki ayrı nehrimiz var, bu konuda çok şanslıyız. Bütün ormanlarımız sonbaharda renk cümbüşüne dönüşüyor. Doğadaki her adımımızda o kadar güzel şeylerle karşılaşıyoruz ki bir yerde kavaklar sapsarı, kıpkırmızı, farklı farklı ağaçlar. Buraya genellikle Bingöl, Diyarbakır, İzmir'den turlar geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA