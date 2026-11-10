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Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde viyadükten iniş yaptı

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Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde viyadükten iniş yaptı Haber Videosunu İzle
Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde viyadükten iniş yaptı
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Viyadüğü'nden iniş yaparak anma etkinliği düzenledi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki faaliyetle Atatürk'ün aziz hatırası saygı ve minnetle anıldı.

Tunceli'de JAK Timi, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Viyadüğü'nden iniş gerçekleştirerek anma etkinliğine imza attı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma faaliyeti gerçekleştirdi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyette JAK Timi personeli, Atatürk Viyadüğü'nden iniş yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası saygı ve minnetle anıldı.

JAK Timi tarafından gerçekleştirilen anma faaliyeti, 10 Kasım dolayısıyla duygu dolu görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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